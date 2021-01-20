Даже те мощнейшие лоббистские силы в Германии, которые проталкивают проект "Северный поток-2", в этой сегодняшней ситуации, особенно если она будет развиваться дальше так же трагически, как с Навальным, будут вынуждены пойти на попятную.

Последняя капля: судьба "Северного потока-2" решена

Я думаю, что судьба "Северного потока" объективно предрешена.

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Судилище и бесцеремонный арест Навального совершенно беспрецедентны по своей наглости и беззаконности. И поэтому никаких сомнений в том, что команда идет с самого верха, уже не остается.

И это не только для россиян важно. Это понятно и тем, кто должен отвечать за политику в отношении России. И сегодняшние действия Путина, точнее, действия, которые предпринимаются по его команде, они, скорее всего, будут иметь эффект, как минимум сопоставимый с делом Магнитского. Там было все-таки пролонгированное действие и это накапливалось годами, а здесь, мне кажется, будет кумулятивный эффект.

Все, что складывалось годами в сознании западных политиков, все действия режима: и убийство Магнитского, и аннексия Крыма, и сирийские бомбардировки, и убийство Немцова.

И в этом плане, ситуация с Алексеем Навальным может оказаться последней каплей, которая заставит западный истеблишмент перейти от слов к делу.

Источник: Facebook