Путин показал Кушнеру документы о его деде / "Суспильне" Новости
Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американскими представителями показал Джареду Кушнеру архивные документы о его деде, который участвовал в партизанском сопротивлении нацистам во время Холокоста.
Об этом сообщает издание New York Magazine.
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Что Путин показал Кушнеру?
По словам Кушнера, российский диктатор продемонстрировал ему досье из государственного архива. В документах описано участие его деда Джозефа Берковица в еврейском партизанском движении во время Второй мировой войны.
Дед и бабушка Кушнера по отцовской линии пережили Холокост на территории современной Беларуси. В 1943 году его бабушка Рая вместе с отцом и сестрой сбежала из нацистского гетто в Новогрудке через подземный туннель. После этого она присоединилась к еврейскому партизанскому отряду, где и познакомилась со своим будущим мужем.
Джозеф Берковиц также сбежал из нацистского трудового лагеря и присоединился к партизанскому движению. После окончания войны пара поженилась, а в 1949 году эмигрировала в США.
Кушнер назвал жест Путина "тонким намеком". По его мнению, российский диктатор хотел напомнить, что США и Советский Союз были союзниками в борьбе против нацистской Германии.
Напомним, встреча Путина с Джаредом Кушнером и спецпосланцем президента США Стивом Виткоффом состоялась 12 ноября в Кремле. Переговоры длились более двух часов. С российской стороны также присутствовали помощники Путина Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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