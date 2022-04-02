Об этом заявил эксминистр иностранных дел Павел Климкин в эфире 24 канала. Несмотря на все, Путин до сих пор хочет капитуляции Украины.

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"Он понимает, что первый раунд проиграл. Путин будет искать сейчас другое: перегруппировку, новые удары. Понимает он это, хочет признать или нет – все равно ему придется говорить с нами и с Западом", – заметил эксглава МИД.

Почему нужны переговоры с Россией

По словам Климкина, Путин хочет и дальше разрушать украинскую государственность. Однако каждая война, как бы нам сейчас ни было сложно признать это, заканчивается какими-то переговорами.

Даже с такой страной, как Россия, где царит путинская диктатура, к сожалению, тоже нужно говорить: о вопросах обмена пленными, прекращении огня, коридорах. Ну и о многих других вопросах. Потому переговоры нужны,

– заверил политик.

Напомним, что украинская делегация 1 апреля продолжила переговоры с российским, но уже в онлайн-формате. Предыдущий раунд состоялся в Стамбуле 29 марта . Тогда Украина передала России предложения по договору о гарантиях безопасности.