К тому же экс-президент США Дональд Трамп, который известен своими пророссийскими взглядами, вряд ли сможет переизбраться на новый срок. Учитывая это, как предположил 24 Каналу политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, Владимир Путин попытается этим воспользоваться и эскалировать войну.
Интересно "Мирный план" заключается в сдаче Крыма и Донбасса России, – WP о политике Трампа в отношении Украины
"Путин хотел бы, чтобы к власти пришел Трамп. Однако это не то чтобы не очевидно, а чрезвычайно сомнительная перспектива. Поэтому он попытается до выборов начать последнюю судому, то есть широкомасштабную эскалацию войны", – предположил Эйдман.
Как в Кремле пытаются помочь Трампу
По словам политолога, в России попытаются переломить ситуацию в российско-украинской войне в свою пользу до выборов президента США. В частности, такие попытки направлены, чтобы помочь Дональду Трампу переизбраться на новый срок.
Хотя, думаю, что в Кремле все-таки есть люди, которые умеют считать и понимают, что Трамп в нынешней ситуации не проходит,
– отметил Игорь Эйдман.
Хотя в США внутренняя политика важнее, чем внешняя, однако Джо Байден и вообще демократы сделали серьезную ставку на Украину. Поэтому любой провал может сильно ударить по рейтингу Байдена, ведь он поставил свой авторитет на поддержку Киева.
Россия ведет геополитическую игру, ориентируясь на вышесказанное. Поэтому попытка переломить ход войны является неизбежной до президентских выборов США,
– отметил социолог из Германии.
Выборы президента США: что известно
- 5 марта состоялись праймериз в 15 штатах и американском Самоа. После супервторника соперница Дональда Трампа Никки Хейли официально объявила о выходе из президентской гонки. Она была единственной соперницей Трампа в предвыборной президентской кампании Республиканской партии.
- В то же время Дональда Трампа дисквалифицировали из избирательного списка на праймериз в штате Иллинойс. Это сделали в соответствии с 14-й поправкой, которая запрещает баллотироваться мятежникам. Именно таким Трампа признал суд. Ранее похожая ситуация произошла в штате Колорадо, где также дисквалифицировали бывшего президента США. Однако уже впоследствии Верховный суд США возобновил участие Трампа в праймериз в Колорадо.
- После Джо Байден и Дональд Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы выдвинуть кандидатуры от своих партий на всеобщих выборах. Байдену для этого понадобилось 1 968 делегатов, а Трампу – 1 215 голосов делегатов. Последний собрал голоса в 4 штатах – Джорджия, Гавайи, Миссисипи и Вашингтон.
- Зато издание The Telegraph отметило, что Европа должна быть готова к тому, что США выйдут из НАТО, если Трамп станет президентом. Поэтому дипломаты из стран – членов НАТО заявили, что столицам ЕС надо "осуществить планирование", кроме того – им необходимо пересмотреть текущий оборонный потенциал в свете угроз со стороны Трампа.