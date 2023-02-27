Аналитики уверены, что Путин пытается сконцентрировать все российские силы под руководством минобороны. Об этом свидетельствует ряд событий.

Кстати говоря Это шокировало Путина: в ISW объяснили, как "сво" превратилось для России в длительную и мучительную войну

В частности, Путин назначил Герасимова командовать группировкой российских войск в Украине, подчинив ему Суровикина. Также минобороны интегрирует армейские корпуса окупантов так называемых псевдореспублик на Донбассе в российскую армию. Марионеточных командиров устраняют.

Хотят ограничить ППК "Вагнера"

Так, в Кремле пытаются ограничить ПИК "Вагнер" в получении боеприпасов. Кроме того, заблокировали вербовку зэков, сделав ставку на собственные мероприятия по набору заключенных.

Герасимов снял с "Вагнера" ответственность за Бахмут. Туда уже бросают подкрепление российских регулярных войск, а официальным российским каналам сказали, не используя название компании.

Также в Москве раздаются идеи по ограничению деятельности блоггеров на фронте.

Почему Путин так надеется на минобороны

Министерство поспешно пытается урегулировать последствия отказа Путина от принудительной мобилизации в мае 2022 года.

По словам аналитиков, Путин готовит россиян к продолжительной и болезненной войне. Сейчас диктатор считает, что только минобороны может реально удерживать большие механизированные силы, необходимые ему для достижения амбиций в Украине.