Ведь Украина сейчас защищает весь свободный мир. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Обратите внимание Путин опозорил всю прошлую и будущую "российскую культуру", – Ткаченко
Запад боится столкновений с Россией
Он пояснил, что Запад боится столкнуться с Россией – ядерным государством. Это, мол, приведет к ужасающим последствиям.
Понятно одно – Владимир Путин решил идти на крайние преступления в Украине,
– подчеркнул Пионтковский.
Он отметил, что позиция западной демократии нелогична и аморальна. Ведь все равно она должна будет бороться с Россией, когда она придет в Прибалтику.
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