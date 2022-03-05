Не молчать
Говорить правду сложно и опасно — но необходимо. Иначе мы превратимся в скотов.
Важно Россия восстановиться после военного поражения и экономической разрухи уже не сможет
Поэтому сегодня я хочу поделиться своим пониманием того, что происходит. Хочу объяснить, почему у Путина не получился блицкриг, почему российскую армию не встречают цветами и какие колоссальные потери понесет Россия в результате этой кровавой авантюры.
Істория повторяется
По сути, Путин повторил типичную ошибку русских вождей, которые слишком доверяли генералам и впадали в милитаристскую эйфорию.
Николай Второй развязал "маленькую победоносную войну" с Японией, которая обернулась тяжелыми потерями, экономическим кризисом и утратой территорий на востоке.
Борис Ельцин поверил министру Грачеву, который обещал взять Грозный за два часа силами десантного полка. А в итоге Россия получила чудовищную по своей жестокости чеченскую войну и море человеческих жертв.
И вот теперь Путин позволил генералам убедить себя в том, что Украина будет взята под контроль с минимальными потерями и в кратчайшие сроки. Вместо этого, мы получили национальную катастрофу.
Пропаганда так долго убеждала нас в гениальности Путина, что он, кажется, и сам в это поверил, совершив самую трагическую ошибку в современной российской истории. Теперь у него до конца дней будет гореть земля под ногами. А заодно и у нас всех, к сожалению.
Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба – смотрите видео:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!