Такое мнение в эфире программы "Первые лица" на 24 канале высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он отметил, что Украина, к сожалению, не является западным обществом, но стремится им стать – хоть и идет "очень сложно и хаотично".

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"У нас разрыв между людьми и властью безумный. В любом западном обществе так не может быть. Однако наши базовые ценности фундаментально разные с Россией. И в этом Путин прав", – заметил Климкин.

Есть Украина, где есть одна система ценностей, и есть Россия, где совершенно другая система ценностей – "скрепы". В России их так называют. Эти ценности почти не пересекаются,

– заверил бывший министр.

Что такое "скрепы"? Так называют идеологию в России во времена Путина. Это слово обозначает "традиционные ценности" для населения России.

Климкин: Путин не отступает от планов на "Новороссию"

Климкин заявил, что Путин занимается сознательными и очень тонкими манипуляциями, которые так просто отвергать нельзя. Глава Кремля написал свой набор "скреп", которые будет продвигать дальше.

"Я уверен, что он совершенно не оставил – и российская верхушка тоже – планов восстановить "Новороссию", раздолбать нашу государственность и вообще нашу идентичность", – подытожил экс-министр.

К слову. Владимир Путин написал скандальную статью об Украине. В ней он в который раз вспомнил свой скандальный тезис о том, что украинцы и россияне – якобы один народ.

Смотрите интервью с Павлом Климкиным на 24 канале: