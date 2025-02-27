По мнению политтехнолога Аббаса Галлямова, которым он поделился с 24 Каналом, Путин готов пойти на соглашение с США, чтобы добиться своей цели. К слову, заявление главы Кремля вызвало безумное недовольство среди россиян, увидевших измену в намерениях Путина.

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Позиции Путина окрепнут

"Путин совершенно искренне готов распродать родину. Он приобретет главное – получит гарантии того, что Трамп реально будет воспринимать его как равного партнера. А также будет помогать ему царствовать", – сказал политтехнолог.

Главный интерес Путина, по его мнению, удержание власти. Ради этого он и начал войну. Это был инструмент консолидации режима, который начинал рассыпаться.

И сейчас он может себе купить у Трампа шанс на это. Для этого нужно только допустить американцев к добыче российской нефти, золота, "редкоземов". Путин готов к этому.

Для него это как будто он просто делится своим имуществом. Для него это все свое. Если не американцы это будут добывать, то какие-то российские олигархи, и они могут поделиться с США,

– уверен он.

За это Трамп якобы отдает Путину часть территории Украины. Россияне, как подчеркнул Галлямов, имеют возможность вернуться с фронта с уверенностью, что они якобы "победили". Путин снова получит эффект, который в свое время принесла ему аннексия Крыма – "победы" над внешним врагом.

Этот эффект не будет столь блестящим, как тогда, но все равно внутренние позиции Путина окрепнут. А также Трамп, как предположил политтехнолог, считая Путина своим бизнес-партнером, точно не будет вмешиваться во внутриполитический российский процесс в России.

Путина это очень сильно напрягало, когда предыдущие администрации Белого дома поддерживали российскую оппозицию и критиковали его за отсутствие демократии, не соблюдение свободы слова, фальсификацию выбрал. А Трамп вмешиваться в это не будет, не будет давать грантов независимым СМИ. В конце концов, отменит санкции.

Это значит, что у Путина появятся деньги, чтобы прокормить народ, который едва не умер от голода. Останется немного средств на перевооружение. Ситуация будет постепенно улучшаться, по сравнению с тем, какой она была,

– предположил Аббас Галлямов.

Поэтому с точки зрения Путина, игра стоит свеч. Поэтому он потакает Трампу, ведь для главы Кремля это последний шанс.

Напомним, что по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Путин из-за неудач в войне и провала так называемой "СВО", вынужден продавать США российские ресурсы. В то же время, по его словам, Украина смогла выстоять перед агрессией врага, а России придется заплатить за войну собственными ресурсами, ведь боевые действия ее истощили.

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