Кремль в очередной раз поднимает искаженные страницы истории Второй мировой войны с одной простой целью – скрыть внутренний упадок России и оправдать агрессивное поведение во внешней политике. В ближайшие дни мы снова услышим лживые речи об исключительности российского народа в миссии спасения мира.

Сегодня о том, как Путин кровавые страницы истории 20 века исказив, превратил в современную политику памяти – единственную политику которая легитимизирует его диктаторскую власть и имперские амбиции.

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Россия продолжает делить нации на победителей, проигравших и коллаборантов.

Россия на сегодня остается чуть ли не единственной страной, которая спустя 76 лет после падения Третьего Рейха, продолжает нагнетать истерию так называемой великой отечественной. Казалось бы, весь мир говорит – никогда снова и россияне вроде бы согласны с этим, но продолжают проводить военные парады и вести агрессивную риторику – "Можем повторить". В то время как весь цивилизованный мир ищет примирения, Россия продолжает делить нации на победителей, проигравших и коллаборантов.

Но если вам до сих пор кажется, что вся эта истерия Кремля направлена на защиту исторической памяти, то вы сильно ошибаетесь. Обратите внимание на сегодняшнюю риторику Кремля – защитить всех русскоязычных от абсолютного зла, критерии которого могут сильно трансформироваться.

Миф об исключительном спасителе мира в прошлом, очень сильно помогает Кремлю скрывать свои современные темные главы – войны в Молдове, Грузии, Сирии и Украине. Миф идеально выполняет свою роль – россияне так поверили в свою исключительность, что готовы войной прошлого века прикрыть преступления современности. А как иначе – ведь они сами уверовали, что до сих пор спасают мир от зла, которого больше не существует.

Кремль использует идеологию СССР – "большой страны"

Но ровно та же политика памяти помогает Путину удержаться в кресле президента. Пропагандисты типа Соловьева и Киселева, давно ловко манипулируют самосознанием россиян. Еще в 2000-х годах перед Путиным встал вопрос – как оправдать свои авторитарные наклонности и объяснить россиянам куда движется их страна?

Так как нормального ответа в Кремле так и не придумали, ведь побед то никаких и нет, там решили просто достать с пыльной полки идеологию СССР – мы, великая страна, которая спасет весь мир. Всё, большего и не нужно. Россияне еще не успели забыть советские шаблоны, а потому переубеждать никого не нужно.

Именно под эту идею великодержавия, в Кремле слепили страшного врага в виде Запада, который норовит сделать Россию бедной и неуспешной. А сама Россия теперь будет этому всеми силами противится, ну прямо как Советский Союз противостоял Германии.

И именно этой идеей Кремль годами оправдывает свою агрессивную внешнюю политику.

Политика памяти в России развязывает новые войны

И снова парадокс, ведь политика памяти в России сама подталкивает на развязывание всё новых войн. Ведь миф о великой отечественной гласит, что именно после победы в 1945 году СССР стал великим. Отсюда и заоблачные рейтинги Путина, после каждой развязанной им войны.

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И россияне слепо не видят беспредела Путина на чужих территориях ровно всё того же мифа о великой отечественной войне. Любые попытки как-то оспорить кремлевскую версию истории второй мировой вызывают агрессию. Ведь от глаз россиян тщательно скрывают все факты преступлений Советского Союза:

пакт Молотова-Риббентропа;

нападение на Польшу и Финляндию;

аннексия стран Балтии;

Катынская резня.

Всё это скрыли от глаз россиян новыми датами войны – 1941 – 1945 годов.

Не зря ведь в 2014 году, в то время как Россия нападает на Украину, Госдума принимает закон, устанавливающий уголовную ответственность за "распространение заведомо ложной информации о действиях Советского Союза во время Второй мировой войны". Всё просто – не вспоминайте о преступлениях прошлых и сегодняшних, иначе тюрьма. С одной стороны.

С другой же, в россиянах воспитывается искаженное отношение к войне как таковой. Массовые военные парады в Москве должны заставить россиянина поверить, что его страна всё такая же могущественная как в мифе о великой отечественной. Такой вот упор на победу, а не память, привел к тому, что любая война в голове россиянина – это не страдания и потери целой нации, а праздничный парад.

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Именно мифом о великой отечественной, Кремль прикрывает свои стремления не выпускать из орбиты постсоветские страны. Именно поэтому россияне так яростно негодуют от украинского закона о декоммунизации. Ведь он оголяет всю ту ложь, которой годами кормят российский народ. Ведь когда, например, открывается правда о якобы освободительной роли красной армии, рушится весь российский миф о величии.

2 года назад Кремль даже настаивал, чтобы Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой победа над нацизмом и памятники солдатам, борющимся с нацизмом, были внесены в Список всемирного наследия. Предоставление особой защиты победе, достигнутой в 1945 году, позволило бы России оказывать моральное и правовое давление на другие государства с еще большей силой.

Кремль вкладывает россиянам, что это Россия победила Гитлера

Пока же Кремль искаженно подает декоммунизацию как возрождение нацизма. И Путин, похоже, в это реально верит. Уже много лет он вкладывает в уши россиян тезис о том, что это Россия победила Гитлера, а все остальные страны были лишь прихлебателями в этой победе.

И веря в это, Путин сам превращается в Гитлера ХХІ века.

Каждый год в своей пропагандистской войне он выбирает новую жертву. Во время каждого парада вы несомненно услышите обвинения в адрес какой-то из стран в том, что это она сотрудничала с оккупантом, в то время как Россия – этого оккупанта гнала. И даже не сомневайтесь до следующего парада именно названая страна станет мишенью Кремля.

В 2013 году именно Украина стала такой мишенью. И просто поразительно как российская пропаганда использовала память Второй мировой войны для оправдания своей агрессии и как легко в это поверили россияне.

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Ведь вспомните, что нёс Кремль перед нападением на Украину и вы услышите отголоски Второй мировой. Пропаганда рассказывала о том, что по улицам Киева ходят фашисты и нацисты, а в стране в целом возрождается антисемитизм. Кремль на полном серьезе рассказывал Западу о "возрождении украинского нацизма" и его же обвинял в стремлении напасть на Россию посредством НАТОвских войск на украинской земле. С самого начала войны, агрессия подавалась под соусом "защиты русскоговорящих от предполагаемой нацистской угрозы".

Всё это напомнило мотивы и Германии и Советского Союза в 1939 – 1940 годах. Это хорошо вписывалось в выдуманную российскую реальность, а значит россияне в это поверили. И до сих пор верят.

И, к сожалению, верит в это и часть украинцев, на которых направлена еще одна пропагандистская составляющая российской политики памяти – нарратив о "братстве по оружию". Да, Кремль присвоил великую победу себе лично, но ситуативно готов ею поделится. Это и есть так называемый русский мир.

На сегодня весь мир давно переосмыслил итоги Второй мировой войны, сделал правильные выводы и пошел дальше чтя память всех погибших в те страшные годы. И только Россия нагло и бесчеловечно использует кровавую страницу истории в своих циничных целях.