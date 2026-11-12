"Законная цель": Путин угрожает "новой войной" из-за иностранных войск в Украине

Как сообщают российские СМИ, очередные угрозы прозвучали в ходе переговоров с представителями Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Российский диктатор обвинил европейские страны в якобы нежелании достичь мира и разрыве контактов с Москвой.

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Позиция Москвы в отношении иностранного контингента

По словам российского диктатора, Москва будет расценивать ввод международных сил даже после завершения боевых действий как повод для продолжения вооруженной агрессии.

Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности России– заявил Путин.

Он также утверждает, что это условие якобы было согласовано сторонами во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. В то же время диктатор заявил, что любые иностранные подразделения станут законной целью для ударов вооруженных сил России.

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И мы говорили ранее, что в противном случае они станут законной целью для нас, и война немедленно возобновится– пригрозил глава Кремля.

Путин заявил, что администрация Трампа предлагает согласовать комплексные механизмы безопасности в Европе, однако европейские страны якобы отвергают такие шаги до установления мира.

Что мы слышим от европейцев? Нет. Только после того, как будет достигнут мир в Украине. Но после того, как мир в Украине будет достигнут, они собираются вводить войска на территорию Украины. А это означает продолжение войны– утверждает диктатор.

На фоне этих заявлений он призвал американскую сторону оказать влияние на европейских партнеров, чтобы те окончательно определились с тем, что они хотят сделать в отношении конфликта.

К слову, переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным завершились без комментариев для СМИ. Американцы уже покидают российскую столицу и направляются в Дублин, где встретятся с Зеленским.