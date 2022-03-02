Мечта, построенная на лжи

Менее недели прошло с начала войны, но Владимир Путин, кажется, приближается к своему историческому поражению. Он может выиграть все сражения, но проиграть войну. Мечта Путина по воссозданию Российской империи всегда базировалась на лжи, что Украина – ненастоящая нация, Украинцы – ненастоящие люди, а жители Киева, Львова и Харькова мечтают о российском господстве.

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Это полный бред – Украина это нация с тысячелетней историей, Киев уже был большим городом, когда Москвы еще не существовало, и мегаполисом – когда она была селом. Но русский деспот сказал эту ложь много раз, так что сам в нее поверил.

При планировании вторжения в Украину Путин мог рассчитывать на несколько уже известных фактов. Он знал, что у него гораздо больше войск, чем у Украины. Европейская зависимость от нефти и газа из РФ заставит такие страны, как Германия, колебаться относительно введения жестких санкций.

На основе этого разработали такой план: ударить по Киеву и другим городам сильно и быстро, снести правительство, поставить марионеточный режим в Киеве и избавиться от западных санкций.

Но была одна неизвестная переменная: удержать страну после захвата. Американцы увидели это в Ираке, оба государства – в Афганистане (особенно СССР). Путин знал, что у него теоретически достаточно сил для завоевания Украины.

Но примут ли это люди? Вероятно, он думал, что повторится 2014-й, когда Крым фактически не сопротивлялся аннексии. Но 2022-й оказался другим.

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Тут не 2014 год

С каждым новым днем ​​становилось все яснее: ставка Путина проваливается. Украинцы оказывают отчаянное сопротивление, вызывая восхищение всего мира и выигрывая войну. Чтобы победить, россиянам придется удерживать Украину. Но только при условии, что народ Украины им это позволит.

Ставка Путина провалилась / Фото Getty Images

Пока это кажется крайне маловероятным. Каждый уничтоженный российский танк и убитый солдат РФ увеличивают кураж украинского войска. А каждый убитый украинец – ненависть к захватчикам.

Ненависть – это самая мерзкая эмоция. Но для угнетенных наций она – сокровище, спрятанное глубоко в сердце. Она может сохранять сопротивление поколениям. Для восстановления Российской империи Путину нужна была относительно бескровная победа, тогда и ненавидеть будут значительно меньше.

Но, проливая все больше и больше украинской крови, Путин убеждается, что его мечта никогда не будет реализована. Не имя Михаила Горбачева будет выбито на сертификате о смерти империи: это будет Путин. Горбачев, если уж зашла речь, оставил Украину и Россию близкими как близнецов.

А уже Путин превратил их во врагов и гарантировал, что теперь украинцы будут четко определять себя как оппозицию к России.

Нации строятся из историй

Большинство наций строится из своих историй. Каждый день добавляет новые, которые украинцы будут рассказывать не только в темные времена впереди, но и через десятилетия и поколения.

Президент, отказавшийся покидать столицу, который сказал "дайте мне амуницию, а не такси".

Солдаты с острова Змеиный, которые сказали кораблю России идти по всем известному направлению.

Гражданские, которые останавливали танки России, сидя на их пути.

Вот на чем строятся нации. В долгой перспективе истории важнее танков. Деспоту из России это должно быть известно лучше других. Взрослея, ему "скармливали" воспоминания о немецких зверствах и русском мужестве. Сейчас он продуцирует то же самое, но уже примерив на себя роль Гитлера.

Украинцы доказали миру, что готовы защищать свою землю / Фото из архива 24 канала

Украинская храбрость принесла облегчение не только украинцам, но и миру. Она заставила Европу наконец-то взять себя в руки и стать лидером, которым она давно хотела быть. А также администрацию США и даже угнетенным гражданам самой России.

Если украинцы настолько смелы, что останавливают танки голыми руками, немецкое правительство может предоставить им противотанковое оружие, отбросив страх перед Путиным. Американцы – отключить России SWIFT, хоть и частично. А россияне – продемонстрировать свой протест против этой бессодержательной войны.

Смелость что-то делать

Мы все можем проявить смелость и сделать что-нибудь: перечислить средства, принять беженцев, помочь на онлайн-фронте. Война в Украине изменит будущее мира. Если тирании и агрессии позволят выиграть, мы все ощутим последствия.

Нельзя оставаться просто наблюдателями, нужно подняться и быть учтенным. К сожалению, эта война может длиться долго. В разных формах она может растянуться на годы. Но главный вопрос уже решили.

Последние несколько дней доказали миру, что Украина очень реальная нация, украинцы – очень реальные люди, которые ну точно не хотят жить под Российской империей снова. Теперь вопрос лишь в том, сколько времени пройдет, пока это сообщение пройдет через толстые стены Кремля.

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