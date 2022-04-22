Ольга (блондинка слева) и Людмила просят не называть их фамилии – говорят "не хотят популярности" и "есть люди, которым гораздо сложнее", но от разговоров об Украине, на их глазах те же слезы. И даже относительная безопасность не может подавить боль.

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Они въехали через пункт пропуска Староказачье-Тудорово, потому что Паланка была очень загружена и провели ночь в отеле. Затем приехали в Кишинев, обратились в центр беженцев в помещении Moldexpo, чтобы понять, что делать дальше.

Просто взяли объявление, которое раздавали. И мы позвонили. Оказалось, что здесь обустроен центр. И мы были первые, кто заселился сюда после открытия,

– вспоминает Людмила.

В центре уютно, но есть только одна душевая на 13 женщин, поэтому мужчины иногда "уступают место" в своей / Фото DG ECHO

А еще беженцы мечтают о нормальной кухне, холодильнике. Сейчас там только одна газовая плита, готовую еду привозят волонтеры или готовят в соседнем административном доме, обычно обслуживавшем пожилых и одиноких жителей городка.

"Наша жизнь – это море"

Почему решили остаться в Молдове?

Ольга: Нам дальше ехать не нужно. Нас устраивает, что мы рядом с родным домом. Это как будто мы почти там. Как только все будет хорошо, мы сразу едем домой!

Людмила: Здесь рядом трасса, по которой легко выехать в Одессу. Раз и мы дома.

В Одессе осталась семья?

Ольга: Дети живут под Кишиневом. Они уехали раньше, потому что у них маленькие дети. Теперь они живут с подружками в одном доме. Их там 22 человека вместе с детьми. Там всего 4 комнаты, но они рады, что они вместе. Дети дружат, это гораздо легче. А наши мужчины Родину не оставят, только трусы убегают.

Украинцы дружески переживают испытания. Дети в безопасности и привыкают к новым реалиям / Фото Ольги Консевич, 24 канал

Людмила: Муж со мной. У меня в Одессе осталась дочь и внук. Внуку 26 лет, он врач и не имеет права уехать, и он и работает.

Что было поворотной точкой, заставившей уехать? Вы ведь не сразу покинули Украину…

Ольга: Когда слышишь взрывы, сирены. Мы ведь взрослые люди, даже слишком взрослые. Здоровье уже не очень хорошее. Нервы, коронавирус, которым пугали последние годы – все это влияет. Мой муж умер год назад от COVID-19, я была в сильном напряжении.

Людмила: Самое страшное, что мы живем в доме у моря и мы постоянно видим суда, орудия которых направлены на город. И ты не знаешь, где эта бомба упадет. Мы видели около 12 судов на берегу. Они военные части уничтожали – одну, вторую, третью… Я когда увидела Харьков, Херсон – что там с людьми? Это ужасно.

Ольга: Пришли, постояли, бахнули, ушли. Шторм – они исчезают. Затем снова. И ты не знаешь, когда тебя убьют.

А какие были настроения в городе, когда вы уезжали?

Людмила: Они всегда бомбят под утро – 4, 5 утра. Все просыпаются и бегут кто куда может. А нам бежать некуда. Да и Одесса – особенный город. У нас нет никаких нацистов. Кто их выдумал? Я даже не знаю, как они выглядят. Нам за 70 лет, но мы не знаем, что это такое выдумал Путин.

Ольга: Если в Израиле сразу дома обустраивают бомбоубежищем, то у нас не было масштабной войны с 1945 года. Люди расслабились. Но мы жили прекрасной жизнью. У нас все было хорошо. Раньше так: суббота, воскресенье – мы все уходили на море, гуляли. Наша жизнь – это море.

Теперь соседки привыкают к новому месту / Фото DG ECHO

Людмила: А теперь все заминировано, даже к берегу подойти опасно. Нам очень сложно. Это так ужасно. Весь Крым пришел к берегу. Но мы не ожидали, что украинская армия такая прекрасная, такие молодцы ребята. Защищают нас. Десант России не может высадиться, потому что их уничтожают. Наши все видят.

Ольга: Да. Мой зять, которому 57 лет, в первый же день ушел защищать город. Сидит в окопах.

Людмила: Мы надеемся, что Россия одумается.

Ольга: Не одумается, не опомнится.

"Путин обиделся"

Ваши дома уцелели?

Людмила: Пока все нормально. Есть только точечные бомбардировки.

Ольга : Мы здесь уже немного успокоились. Здесь очень хорошее отношение. Мы чувствуем внимание, сочувствие. Граждане Молдовы понимают нас. Они сами пережили войну, были в этом страхе и потому нас понимают.

Людмила: Микроклимат в центре очень хороший. Нас уважают. Мы не чувствуем себя ненужными.

"Мы понимаем, что и Молдове создаем проблемы. Они жили своей жизнью, а теперь живут нашей", – говорит Ольга.

Что вы думаете об этой войне? Почему это возможно в XXI веке?

Ольга: Как я понимаю, Россия не выдержала, что Украина не дружит с ней. Путин обиделся. Мы были в СССР, его развалили. Нам было хорошо в СССР, но мы хотели быть самостоятельными. Скажу так: наше руководство еще тогда должно было понимать: если вы хотите быть самостоятельными, а рядом большие государства, нужно иметь сильную армию. Они же грабили, настроили Майами, президенты у нас были плохие. Не знаю, понравится ли им это слышать. Если вам дали власть, работайте на людей, государство. Такова была ситуация и Путин думал, что нас можно взять голыми руками. Они хотели нас сделать беднотой.

Людмила: Но он ошибся.

Ольга: Да, наши ребята сказали: "Мы Украину не отдадим". Но есть и наша вина, что мы в свое время отдавали власть невеждам.

Людмила: Мы понимаем, что Путин пришел нас уничтожать, а не спасать. Он хочет просто уничтожить нас, как нацию. Хотя у нас только национальностей в Одессе…

Ольга: Хотя я и говорила об СССР, но я проживаю каждое мгновение жизни с радостью. Мне сейчас тоже нравилась моя жизнь, главное – без войны.

Людмила: Куда молодым возвращаться? Как жить? Эти поломанные жизни, разрушенные дома. А после Бучи страшно представить, что может произойти дальше…

Многие молодежи вернется отстраивать Украину. Они не хотят покидать родную страну,

– говорит после того, как выключаем диктофон Ольга. В глазах ее слезы, но, похоже, это не только слезы боли, но и надежды.

Помощь ЕС

С начала российского вторжения 24 февраля гуманитарные потребности в Украине выросли до беспрецедентного уровня. Война в Украине уже заставила более 11 миллионов человек покинуть свои дома, а более 4 миллионов человек бежали в соседние страны, такие как Молдова, Румыния, Польша, Словакия и Венгрия. Большинство бегущих из Украины – женщины и дети.

28 февраля Европейская комиссия объявила о дополнительных 90 миллионах евро на программы гуманитарной помощи для помощи гражданским лицам, пострадавшим в результате войны в Украине. Это включает, соответственно, 85 миллионов евро для Украины и 5 миллионов евро для Молдовы. 10 марта ЕС выделил Молдове дополнительные гуманитарные средства в размере 3 млн. евро. Самые актуальные данные по экстренной помощи и работе Механизма ЕС по защите гражданского населениядоступны здесь .

Нам удалось поговорить с беженцами благодаря поддержке программы. Сейчас для украинцев в Молдове действуют множество направлений поддержки – от денежной до психологической. Все полезные ссылки собраны здесь.

Статья была подготовлена в рамках проекта EU NEIGHBOURS east . Мнения, выраженные в статье, принадлежат только автору.