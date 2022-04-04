По крайней мере, такой нарратив навязали как военным-оккупантам, так и обществу. Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

Важно Всю Украину превратить в Бучу и горы трупов, – Пионтковский о планах Путина

Однако, как он отметил, для украинской армии очень важно, как минимум, не допустить ни малейшей иллюзии успеха, которую россияне могли бы "продать" себе и обществу как победу.

Тогда и это столкновение между генералами и Путиным перейдет на другой уровень, считает публицист.

Второе такое реальное поражение – будет и военный переворот, или Путин, опираясь на ФСБ и телевидение, просто перестреляет там кучку генералов,

– подчеркнул Пионтковский.

В таком случае, российский диктатор назначит каких-то генералов, которые уже "пойдут до конца".

К слову. Российские генералы и без Путина гибнут в Украине. Только за месяц войны против Украины, по состоянию на 25 апреля, российская армия потеряла 6 генералов и, по крайней мере, 9 полковников, утверждают украинские власти. Некоторые из этих высоких военных российских чинов давно воюют с Украиной.

Уроки Бучи для Запада: смотрите интервью с Пионтковским полностью