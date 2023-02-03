У находившихся рядом с ним помощников главы Кремля заметили два черных чемодана. Одна из них была сложным щитом для защиты от возможного покушения.

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Охранников с похожими чемоданами видели у Путина и в течение прошлого года. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в Советском Союзе этот чемодан носили рядом с главой государства.

В США же ею особо не "светят". В России этот чемодан носят показательно во время поездок руководителей страны за границу.

Жителям города приказали обходить место

Путин прибыл в мемориал погибшим советским солдатам во Второй мировой на бронированном лимузине Aurus. Его кортеж состоял из 25 авто, в том числе и машины "скорой помощи".

Рядом подстерегали снайперы, а губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров должен перед встречей с диктатором отбыть 9 дней карантина. Местным жителям вообще дали выходные, чтобы те появляться на улицах рядом с местом, в которое должен был приехать российский президент.

Снесли дома

Издание пишет, что перед приездом Путина на улицах отлавливали бездомных собак, а почти развалившиеся дома снесли. Все для того, чтобы диктатор не видел, как живет его народ.