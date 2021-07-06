Собственно, я не стану повторяться о том, что Россия первой в мире объявила о создании вакцины против коронавируса и одна из первых развернула "масштабную вакцинацию" населения с крайне агрессивной рекламной кампанией своей вакцины Спутник-V и беспрецедентными информационными атаками на западные вакцины.

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Об этом известно всем, и то в какой пандемический коллапс погружается сейчас Россия, яркий показатель эффективности российского суррогата, называемого вакциной.

Но, речь о другом

Дело в том, что еще в прошлом году я неоднократно отмечал, что россияне из прослойки общества называемого "элита" имели возможность с ноября 2020 года привиться вакциной Pfizer в клинике с особым юридическим статусом "Хадасса" в Москве. К слову сказать, по имеющейся информации, президент России Владимир Путин привился никаким не Спутник-V, а именно вакциной Pfizer.

Проблема такой VIP вакцинации в том, что на всех вакцин не хватает, ибо поставка идет штучная, а сама клиника "Хадаса" не резиновая, чтобы незаметно хранить партию из нелегально доставленных тысяч доз вакцины, а чтобы сделать себе заветный укол, никакие деньги не помогут – играет роль статус.

Удивительным образом, министр обороны России Сергей Шойгу так же был привит западной вакциной, в то время как его сестра прививалась Спутник-V. То, что называется, почувствуйте разницу, даже на таком уровне.

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В настоящее время вакциной Pfizer привито большинство критически важных для управления страной персонажей, как в силовой верхушке, так и в политической. Игорь Сечин, Алексей Миллер, Сергей Лавров, Мария Захарова, Николай Патрушев и прочие. Но, опять же, не все члены их семей привиты западными вакцинами и не весь политикум в целом. Ведь есть менее значимые персонажи.

Например, как так называемая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая накануне была госпитализирована с коронавирусной инфекцией и была помещена в стационар. Прививалась она ранее вакциной Спутник-V.

Да, любая вакцина не исключает инфицирования, но она смягчает процесс болезни и последствия. В случае со Спутник-V никаких гарантий более мягкого протекания заболевания – нет, равно как и не исключен летальный исход. И именно по этой причине в России решается вопрос о закупке большой партии одной из западных вакцин.

В первую очередь речь идет о вакцине Pfizer, которую станут колоть легально, но опять же – избранным. Прежде всего, представителям политикума и силовой ветки более низкого ранга, но все же играющих важную роль на региональном уровне. А дальше – любой каприз за ваши деньги!

Выглядело бы это смешно, в стране, где заявлено о создании 4 вакцин для людей и 2-х для животных, будут закупать западные вакцины, которые полтора года все российские СМИ и "эксперты" нещадно критиковали и поливали грязью, восхваляя Спутник-V.

Да, выглядело бы смешно, если бы не было все так печально…