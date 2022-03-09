Это было очевидно. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире канала "Рада", передает 24 канал.

Внимание Мы сейчас воюем и за россиян, которые под гнетом Путина уже 22 года, – Геращенко

Впереди – у нас только борьба и победа. А все потому, что Путин уже проиграл.

Во-первых, Путин проиграл, тогда, когда решил напасть на Украину,

– отметил Геращенко.

И добавил, что весь мир сейчас с нами, а Россия потеряла свою субъектность. Сейчас эта страна зависима от Китая.

Поэтому советник министра считает, что нам надо продержаться еще некоторое время. "После того Путин сам захочет идти на переговоры", добавил он. И подчеркнул, что глава Кремля пойдет на те условия, которые мы выдвинем, потому что другого выбора у него не будет.

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