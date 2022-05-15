Утро 15 мая у Путина началось с того, что в заголовках новостей везде изобилует "Украина победила". Так что вместо кофе пришлось принять корвалол.

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Считаем это хорошей репетицией перед следующей победой Украины.



Предсказание украинцев после победы Украины на Евровидении

Немного победы Украине на Евровидение приписывают и президенту Владимиру Зеленскому, который, очевидно, вдохновил Олега Псюка на ношение розовой панамы. Но не стоит забывать, что группа Kalush собралась еще во время каденции Петра Порошенко!



Псюк вдохновился образом Зеленского?

Тем временем в Калуше уже повышаются цены на недвижимость.



Жители Калуша уже моют руки



Хотя кто захочет променять Калуш на какую-нибудь столицу

Отец наш Бандера подтвердил, что жители Калуша всегда были крутыми.



Степану Бандере очень идет розовый

Также зрители не оставили без внимания Алину Паш и Марув.



Марув показывает, в каком направлении пошел русский корабль

Британия заняла второе место. Украинцы беспокоятся, что Джонсонюк может обидеться, поэтому быстро решили наладить дипломатические отношения.



Великобритания, для нас вы всегда первые

Тем временем ведущий в перерыве между выступлениями немного вел себя, как Шольц. Поманил наших микрофоном, но так и не передал его.



Шольц, подумай о своем поведении

Германия получила 0 баллов от жюри и 6 баллов от зрителей, заняв последнее место на конкурсе. Мы очень обеспокоены и обещаем передать несколько баллов. Но позже, ведь Молдова грозится снова выпустить на сцену Zdob și Zdub.



30 баллов Германии хватит на первое время

Тем временем Zdob și Zdub:



Здесь мы просто поблагодарим ребят за позитив. Молдова, вы крутые!

При этом следует признаться, что лучше всего в этом году выступила Россия. Надеемся, это станет традицией.



Россию победно не допустили к конкурсу



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Тем временем украинцы в Европе делают вид, что "эти руки ни за кого не голосовали".



Украинская армия переселенцев, отбой тревоги

Кличко даже не сомневался в победе, поскольку он известный путешественник во времени. Вполне вероятно, что в 2222 также победит Украина.



Кличко умеет в самоиронию

Украинский режиссер Алан Бадоев тоже случайно вошел в мемную историю.



Очередное напоминание о том, что россияне не участвовали в Евровидении

К слову, этой ночью в Белгороде тоже слышали "хлопки". Просто в прямом эфире Евровидения Rasmus пожелал местным мягкого хлопка. К счастью, лидера группы не дисквалифицировали.



Хлопок добрался до Турина

Пока на этом все. Первый пункт плана Украины на 2022 год выполнен – осталась только победа в войне с Россией и отдых на море в Крыму.



Крым, мы скоро приедем

Как прошло Евровидение-2022:

Вдруг вы проспали, то в этом году в песенном конкурсе победили Kalush Orchestra с песней Stefania. В общей сложности мы получили 631 балл.

Второе место получила Великобритания с 466 баллами, а третье место заняла Chanel с 459 баллами.

Позже стало известно, что российские хакеры атаковали эфир во время выступления участников и объявления баллов. Но на них быстренько вышла итальянская полиция.

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