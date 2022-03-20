Так мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

К теме Если переговоры с Путиным будут неудачными, то это будет означать Третью мировую, – Зеленский

По его словам, Россия использует тактику "выжженной земли" – они уничтожают все на своем пути.

Армия РФ применяет террористические методы ведения боевых действий, нарушает любые нормы международного права, совершает военные преступления, бьет по гражданским объектам и убивает мирных граждан и детей. Эти действия содержат признаки геноцида против украинского народа,

– заявил эксперт.

Мусиенко говорит, что тактика заключается не в том, чтобы нанести ущерб военным целям, а чтобы разрушить мирные объекты. Они хотят подсунуть артиллерию к населенным пунктам и бить в их направлении.

"На сегодня такими действиями президент РФ Владимир Путин разрушил даже намек на пророссийскую среду в Украине", – добавил эксперт.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине временно останавливают работу ОПЗЖ, партия Шария и другие. Они не будут функционировать на время военного времени из-за связей с Россией.

Интересно – армия может обернуться против режима Лукашенко, – Мусиенко: