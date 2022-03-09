Сейчас в России существует огромный разрыв между людьми, которые действительно все понимают и теми, кто привык верить в пропаганду. Об этом в эфире 24 канала заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Никто на самом деле не знает, что делать. Путин неадекватен, ментально болен. Он втянул страну в войну, а вот что делать – он не сказал. Даже российские генералы не знают, что делать,

– подчеркнул оппозиционный политик.

Такая же ситуация и среди обычного населения страны-агрессора, как сообщил оппозиционер. Те люди, которые понимают, что на самом деле происходит – в панике. Ведь в России наступает экономический апокалипсис.

"В основном россияне еще не почувствовали на себе "руку голода", отсутствие лекарств, элементарных товаров и тому подобное. Это придет несколько позже. Это начнет массово менять сознание населения", – убежден российский политик.

Гудок об отношении русских к войне

По мнению Гудкова, войну в Украине поддерживают две категории: дебилы или подонки. И каждый должен определиться, к какой категории относится. Нет других категорий для людей, поддерживающих звериную войну, которую развязал Путин.

Он подчеркнул, что запугивать более-менее сознательных людей в России смогут столько, сколько Путин будет у власти. Сейчас внутри российских элит не происходит никаких действий, которые бы могли повлечь смену власти.

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