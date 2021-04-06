Поводом для разговора Владимира Зеленского с Джо Байденом стала очередная волна агрессии со стороны Кремля. Президент США лично заявил о поддержке Украины.

Во время звонка Байден поставил точку – США не оставит Украину наедине с агрессором. В Кремле такого явно не ожидали. Такое мнение высказал журналист Алексей Печий в своем блоге "Теории заговора".

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По его словам, очевидно, что в Кремле не ожидали такой быстрой и масштабной вовлеченности Вашингтона в повестку дня Киева.

Журналист считает, что Путин ожидал, что ответом на стягивание российских войск к границам Украины будут замедленные заверения в обеспокоенности, как это было во времена Барака Обамы и Дональда Трампа.

Поэтому Путин решил проверить Вашингтон и Киев на прочность, ведь Байден много раз повторял, что не допустит нового наступления Кремля на Украину,

– сказал Печий.

Провал Кремля

Поэтому, как подчеркнул блогер, такой шаг только ухудшил положение Путина. Администрация Байдена стремится стать главной опорой Киева, а это будет означать полный провал Кремля по украинскому направлению.

"Ведь Путин годами не отпускал Украину из своих объятий и всегда заявлял права на нашу страну на мировой арене, как на сферу своего влияния. Поэтому попытка остановить Байдена и является одной из причин наращивания войск на границе", – добавил Печий.

Он подытожил: "Если в прежних условиях мы могли бы ожидать звонка Байдена Зеленскому еще долго, а реформы так и могли оставаться в полуживом состоянии, то новый виток эскалации Путина только подтолкнул и Киев, и Вашингтон к более активным действиям".

Разговор Зеленского и Байдена: важное

Разговор глав Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.

Президенты согласились, что реформы являются главными для евроатлантических стремлений Украины.

Также политики обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19.