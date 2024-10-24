Об этом Владимир Путин заявил 24 октября во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Он также добавил, что страны ищут различные пути для "решения конфликта", передает 24 Канал.

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Путин заявил, что страны ищут пути прекращения войны

Во время своего выступления российский диктатор неоднократно вспоминал Украину. Так, отвечая на очередной вопрос, Путин заявил, что все страны БРИКС хотят, чтобы "конфликт" закончился как можно быстрее.

Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно – мирными средствами,

– заявил Путин.

Российский президент вспомнил, что во время общих дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которые проходили в конце сентября, представители Бразилии и Китая предложили "мирную инициативу" по окончанию войны в Украине. Путин по этому поводу заявил, что "все поддерживают эту идею".

В то же время он добавил, что Россия благодарна за "интерес к этому конфликту и поиск путей к его завершению".

Говоря о мирных переговорах, Путин выдал другое циничное заявление. Он отметил, что "лучше сесть за стол переговоров". Впрочем, по словам Путина, Россия "готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей" по Украине, но "исходя из реалий на земле".