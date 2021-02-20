Путин сеет зерна "русского мира" в Австралии, – журналист Печий
Главная мечта Путина – ввести "русский мир" на всей планете. Он уверенно идет к своей цели. Теперь сеет зерна своего мира в стране коал и кенгуру – Австралии.
Источник:24 канал
Такое мнение в своем видеоблоге "Теории заговора" выразил Алексей Печий. По его словам, ни для кого не секрет, что Путин "вливает" огромные деньги в подрывную деятельность по всему миру.
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Печий рассказал, что так называемые агенты Кремля, отрабатывая деньги, активно убеждают граждан той или иной страны в том, что власть – врет. Так происходит и в Австралии.
Единственная их цель – подорвать изнутри суверенитет страны и поставить ее в зависимость от Кремля, а также превратить в инструмент давления на коллективный Запад,
– сказал журналист.
Он заверил, что Путин уже отправил на такую "работу" в Австралию отряды "доверенных лиц":
- байкерский клуб "Ночные волки";
- а главный там – Семен Бойков.
Последний сам говорил, что в Австралии вроде слишком мягкие законы, что позволяет им вести информационную войну, лоббировать политиков и членов парламента. Также добавил, что они выступают против любого, кто лжет о России или вводит против нее санкции.
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