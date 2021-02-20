Главная мечта Путина – ввести "русский мир" на всей планете. Он уверенно идет к своей цели. Теперь сеет зерна своего мира в стране коал и кенгуру – Австралии.

Такое мнение в своем видеоблоге "Теории заговора" выразил Алексей Печий. По его словам, ни для кого не секрет, что Путин "вливает" огромные деньги в подрывную деятельность по всему миру.

Читайте блог "Русский мир" добрался до Австралии: Путин взялся за южное полушарие

Печий рассказал, что так называемые агенты Кремля, отрабатывая деньги, активно убеждают граждан той или иной страны в том, что власть – врет. Так происходит и в Австралии.

Единственная их цель – подорвать изнутри суверенитет страны и поставить ее в зависимость от Кремля, а также превратить в инструмент давления на коллективный Запад,

– сказал журналист.

Он заверил, что Путин уже отправил на такую ​​"работу" в Австралию отряды "доверенных лиц":

байкерский клуб "Ночные волки";

а главный там – Семен Бойков.

Последний сам говорил, что в Австралии вроде слишком мягкие законы, что позволяет им вести информационную войну, лоббировать политиков и членов парламента. Также добавил, что они выступают против любого, кто лжет о России или вводит против нее санкции.

Смотрите блог Алексея Печия "Теории заговора": видео