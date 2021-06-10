Он сравнил такое разделение населения с нацистской Германией. Впрочем, очевидно, что сам президент России точно не читал проект закона, который уже раскритиковал. Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Безумная истерика, – Яковенко о реакции Путина на законопроект Зеленского

По его словам, текст документа читали провластные эксперты. Впрочем, они его подставили, ведь благодаря их выводам Путин выглядел посмешищем.

Совершенно безумной является истерика насчет законопроекта о коренных народах. Откровенно говоря, Путин просто сел в лужу, комментируя его,

– отметил журналист.

Он считает, что такие громкие заявления главы Кремля являются работой на внутренний рынок, чтобы таким образом создавать ощущение осажденной крепости. Мол, Кремль должен олицетворять всю Россию.

"Русских обижают, в коренные народы не записали, ракетами обстреляют – давайте все объединимся вокруг спасателя и великого защитника Путина. На это расчет", – пояснил Игорь Яковенко.

И добавил, других адресатов для такого послания не может быть. Ведь все нормальные люди, у которых есть альтернативные источники информации, прекрасно понимают:

кто на кого напал;

кто сбил и уничтожил малазийский лайнер;

кто захватил чужие территории.

Он также подчеркнул, что в целом коренные народы – это международный термин, который четко определяет, кто ними является. Поэтому слова Путина направлены только на внутреннюю аудиторию.

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