Михаил Подоляк акцентировал, что пока кто дискутирует, можно ли называть преступления России в Украине геноцидом, страна-агрессор продолжает смеяться миру в лицо.

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"Путин присвоил почетное гвардейское звание находившейся в Буче бригаде" – сообщил советник главы Офиса Президента.

"За героизм и отвагу", – говорится в указе. В убийствах детей и изнасиловании женщин, надо понимать?,

– отметил Михаил Подоляк.

Что известно о звании

Владимир Путин присвоил 64-й бригаде почетное звание "гвардейской" за "примерные действия" в ходе войны против Украины. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов", – отмечено в указе.

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