Михаил Подоляк акцентировал, что пока кто дискутирует, можно ли называть преступления России в Украине геноцидом, страна-агрессор продолжает смеяться миру в лицо.
Важно Битва началась, – Данилов о том, как Россия пытается идти в наступление на востоке Украины
"Путин присвоил почетное гвардейское звание находившейся в Буче бригаде" – сообщил советник главы Офиса Президента.
"За героизм и отвагу", – говорится в указе. В убийствах детей и изнасиловании женщин, надо понимать?,
– отметил Михаил Подоляк.
Что известно о звании
Владимир Путин присвоил 64-й бригаде почетное звание "гвардейской" за "примерные действия" в ходе войны против Украины. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов", – отмечено в указе.
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