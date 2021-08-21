Адже Меркель, як відомо, боїться собак. Згадую історію, коли Меркель повернула Путіну його "шпильки".

Цікаво Російсько-українським відносинам після цього хана

Під кінець Нормандського саміту у Берліні вона попросила принести пиво і поряд з Путіним поставили Радебергер – відому марку, що виробляється поряд з Дрезденом – містом, де Путін колись проходив службу в резидентурі КДБ під час СРСР.

Путін, звісно, пити пиво не став і навіть не посміхнувся, а на обличчі Меркель грала хитра посмішка – тролінг був тонким.

Насправді ера Меркель закінчується

Нам слід готуватися до нового уряду в Німеччині. Хто б там не був, грати на рівних з Путіним йому буде непросто. А нам, своєю чергою, буде непросто грати з новими-старими німецькими політиками. Вони, звісно, звертатимуть увагу на нас, але на відміну від Меркель навряд вважатимуть нас пріоритетом.

Важливо Кличко та РНБО затьмарили Меркель з Путіним

У них на порядку денному буде купа інших питань

Від можливих потоків біженців до цін на газ, не кажучи вже про внутрішні. Саме тому разом з Меркель іде ера у німецько-українських відносинах.

Інтуїція мені підказує, що вона нам ще буде потрібна для того, щоб контактувати з Путіним і не тільки з ним.

Меркель важливо подякувати, але не казати "прощавай").