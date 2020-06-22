Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.

Удивляться-то, конечно, нечему. Было бы более удивительно, сообщи Путин, что он не будет после 24 года президентом.

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Самоубийство России

Как руководитель страны, вне всякого сомнения, Путин – полный банкрот. И тот факт, что для 140-миллионной страны один-единственный человек предлагается в качестве вечного ее руководителя – лучший показатель этого банкротства. Путин не в состоянии выстроить систему преемственности власти, а потому вынужден совершать государственный переворот, нарушая конституцию страны, лишь бы удержать власть в своих руках. Разумно полагая, что любой другой руководитель просто из чувства самосохранения будет вынужден серьезно либо реформировать тот режим, который сегодня установлен, либо вообще отказываться от него ввиду его полной недееспособности.

Основная проблема любого персонализированного государственного управления в том, что существующее статус-кво связано лишь с конкретным правителем. Его уход становится серьезным потрясением для всего государства.

Путинский режим, будучи банальным преступным картелем, дополнительно зависит от личности главного мафиози, так как он является точкой баланса всех преступных группировок, входящих в картель, а значит – его уход и приход нового Дона создает кризис с последующей сменой балансов, переделом собственности, гангстерскими войнами и всем сопутствующим букетом неприятностей.

Поэтому преступные кланы с одной стороны, заинтересованы в сохранении самой системы, так как нормальное государство будет вынуждено решать проблему однозначно – возвращая уголовников туда, где им и место – на нары. С другой стороны, в ситуации кризиса (а сегодня он перешел в полномасштабную катастрофу) сохранение нынешних балансов ресурсно уже невозможно. Нет ресурса, который можно было бы как-то делить в прежних пропорциях.

Дикая страна при путинском режиме

Противоречие неразрешимо. У него нет решения как такового. Поэтому столь сложная и во многом идиотская процедура продления полномочий Путина. Она явно иная, чем задумывалось в январе этого года. Столь сложная конструкция для одного-единственного решения: права "баллотироваться" Путину и после 24 года выглядит явно избыточной и усложненной. Все можно было бы решить маленькой поправкой, отменяющей предельный срок нахождения у власти. Не требовалось ни "всенародное голосование", ни "обнуление", ни десятки других поправок.

Африканские диктаторы только после 2000 года 17 раз меняли в своих странах конституции, решая ровно ту же задачу – обойти ограничения и удержать власть в своих руках. Путин давно загнал Россию в положение самых диких африканских стран, поэтому вполне мог воспользоваться передовым опытом своих коллег и партнеров.

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Однако то, что происходило в январе, говорит о другом – вначале готовилась более сложная схема выстраивания хоть каких-то институтов гарантий – и лично Путину, и его ОПГ "Озеро", и другим преступным кланам. Но, похоже, что прийти к консенсусу между главами ОПГ не удалось, а потому пришлось возвращаться к самому глупому из всех возможных решений – не делать ничего, продлить сегодняшнее положение дел. По сути, было решено ничего не решать – поэтому такое решение и является самым идиотским их всех возможных.

Как Путин в прятки играет с кризисом

И это еще раз подчеркивает полную несостоятельность Путина как руководителя – он просто не умеет руководить в кризисной обстановке. Неспособен. Буквально сразу последовавшая за этим странная "эпидемия" снова и снова подтвердила то, что Путин как руководитель никто и звать его никак. Он банально сбежал и спрятался, лишь бы не принимать никаких решений. В итоге "борьба" с эпидемией вылилась в обычную для него стратегию: "авось само как-нибудь рассосется".

С "обнулением" – все то же самое. Система вошла в кризис. Нужно принимать антикризисную систему мер. Но в итоге она выливается в решение ничего не решать. Гениально. В стране пожар, нужно решать, как его тушить, вместо этого решение – никак. Оставляем как есть. Вдруг пойдет дождик и оно само как-нибудь погаснет.

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Единственные, кто меня в этой ситуации восхищают – это пропагандисты. Они умудряются из этого серого убожества лепить выдающегося руководителя, у которого нет альтернативы. Это – несомненный талант. Можно брать вообще любого бомжа с помойки – и он как минимум не хуже Путина сможет руководить страной просто потому, что хуже уже просто некуда. Но даже в этом случае телевизор умудряется пускать слюни в восторге от потрясающей серости, сидящей сегодня на троне. В России были разные руководители, но такого ничтожного, наверное – никогда.