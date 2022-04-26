А в результате получил солидарное решение Финляндии и Швеции о вступлении стран в НАТО. Притом, что до нападения Путина на Украину Финляндия и Швеция не собирались в НАТО.

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НАТО случайно приблизилось к России

А если Путин решит напасть на финнов или шведов, пока они не вступили в НАТО за следующий месяц, если найдет дополнительных боевых бурят, то Британия и США пообещала поспособствовать их развеиванию и аннигиляции.

Таким образом, НАТО случайно приблизилось к России, расширилось на Восток, общая граница выросла, как и должно еще больше вырасти паранойя у россиян, воюющих в своих головах с НАТО.

А любимое Путиным "подлетное" время к его любимому Питеру стало минимальным. Снова всех переиграл, великий стратег. Или это был гениальный план Путина по подманиванию НАТО к своим границам? Остается только пугать весь мир ядерной войной.

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Кстати, россияне до сих пор предлагают Украине "финляндизацию" на переговорах?

И да, конечно, что НАТО – это только повод для нападения на Украину для фашиста Путина. Но также правда в том, что российскую паранойю никто не отменял. Как и не отменял их желание выглядеть сильными и пугающими на международной арене.

План Путина провалился / Фото Getty Images

Но когда ты бряцаешь оружием, выступая против расширения НАТО, а в результате НАТО расширяется, ты точно не выглядишь сильным и страшным, а, скорее, смешным и жалким. А твое бряцание ядерным оружием воспринимается как признание собственной импотенции, принятие факта собственной слабости.

Вот так Путин всех обыграл и невиданно поднял авторитет России в мире.

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