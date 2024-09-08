Такое мнение 24 Каналу высказал белорусский оппозиционер Павел Латушко, заметив, что между Путиным и Лукашенко происходят тактические конфликты. Российский диктатор очень недоволен тем, что Беларусь отвела часть войск от границы с Украиной.

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Что может сделать Кремль за сбивание российских дронов в Беларуси

По словам белорусского оппозиционера, реакции от Кремля ожидать следует. Путину точно недоволен сбитием российских дронов в Беларуси.

Сейчас происходит тактическое "перетягивание каната" между Путиным и Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси попытался часть войск отвести от границы с Украиной. За это российский диктатор мог отправить дроны и поставить Беларуси ультиматум: нефть по предоплате.

Кроме этого, министерство обороны России, которое сделало запрос на вооружение в Беларуси отказывается за него платить, ведь хочет, чтобы Лукашенко вернул войска.

Латушко отметил, что из-за российских дронов, которые залетают на территорию Беларуси, белорусам уже стоит искать укрытие. Даже, если Беларусь снова попытается сбивать дроны, обломки от них могут нанести вред.

Путин может сказать, что "хорошо, тогда не будет белорусского молока и мяса в российских магазинах, будет нефть по предоплате и поднятие цен на газ". Сейчас они (Путин и Лукашенко – 24 Канал) перетягивают канат друг на друга, проверяя, кто выдержит,

– объяснил белорусский оппозиционер.

К слову, в ночь на 7 сентября 2024 года по меньшей мере 7 "Шахедов" и один разведывательный БпЛА типа Supercam залетели на территорию Беларуси. В течение всей ночи в небе над страной работали истребители и вертолеты.