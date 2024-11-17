Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм, объяснив, что Путин для этого использовал жену Трампа – Меланию. Больше об этом, на каких условиях может завершиться война и почему Трамп – худшее, что могло произойти с Путиным – читайте дальше в материале.

Обратите внимание Трамп может очень помочь Киеву, если не увидит в нем "проблему",– Politico

России будет сложно интегрировать военных КНДР в свою армию

КНДР перебросила в Курскую область военнослужащих, имея целью начать еще одно полномасштабное наступление на украинскую армию, а также освободить Курщину и даже продвинуться вглубь украинской территории в случае успеха. В то же время в The Economist написали, что Россия может предпринять попытку покушения на украинское политическое руководство. Как вы оцениваете текущие события на войне в Украине?

Это очень любопытно. Введение северокорейских войск для участия в боевых действиях вместе с российскими войсками показывает, насколько сложно россиянам вербовать людей, чтобы те воевали на передовой. Интегрировать северокорейцев, даже если они вместе тренировались и практиковались в течение многих лет, было бы очень сложно, учитывая языковые барьеры и проблемы, связанные с разной тактикой и прочим.

Так что допускаю, что их используют прежде всего в Курской области, а дальше будет видно, можно ли их будет должным образом интегрировать. Все же, это демонстрирует отчаяние россиян.

Путин прибег к личным угрозам Трампу

Издание The Washington Post сообщило о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Трамп напомнил Путину о значительном военном присутствии американских войск в Европе и попросил не идти на эскалацию в войне. Однако Кремль отрицает факт этого телефонного разговора. Каково ваше мнение по этому поводу?

Думаю, что многие поймут, что за этим стоит российская психология. Это критически важно для понимания того, что произошло. Я подозреваю, что был телефонный звонок или непосредственно между президентом Трампом и Владимиром Путиным, или между теми, кто работает на них.

Это непонятно, но я подозреваю, что команда Трампа пригрозила Путину. Мы видим это со стороны команды Трампа, которая угрожает ХАМАС и другим организациям по всему миру, предполагая, как только Трамп станет 47-м президентом и примет присягу, то начнет принимать решительные меры. Он скажет готовиться к переговорам, а в противном случае прекратит всю поддержку.

Но интересно было то, что российского ответа на отрицание телефонного звонка так и не было, ведь это прозвучало от Пескова, который является крупнейшим источником дезинформации, поступающим из Москвы. Как правило, это голос дезинформации, раздающийся каждый раз, когда он хочет, чтобы мир воспринимал это серьезно. И сразу мы видим, что российское государственное телевидение начинает транслировать обнаженные фотографии жены Трампа – Мелании, когда она была моделью.

Это растиражируется по всему российскому национальному телевидению. Я предполагаю, что это – настоящая угроза Путина Трампу. Таким образом Путин, я считаю, намекает Дональду Трампу, чтобы тот был осторожен с угрозами, потому что у него, возможно, есть что-то, чем он может его опозорить или пригрозить. Это тот месседж, которым он хотел ответить.

Определенный формат телефонного разговора точно был. Вероятно, прямого звонка от Трампа Путину не произошло, но между их командами он был. И потому, когда Песков отрицает это, я думаю, он очень осторожно опровергает именно то, что не было прямого разговора между Путиным и Трампом, но угроза все же прозвучала в ответ.

Поэтому будет интересно посмотреть, как это будет развиваться. Относительно угрозы Дональда Трампа россиянам не идти на эскалацию, не думаю, что Владимир Путин собирается это слушать. Когда дело доходит до того, что даже если новое президентство Трампа начнется с попыток форсировать какую-то форму мирных переговоров, я не думаю, что россияне собираются уступать.

И потому, если президент Зеленский разыграет свою дипломатическую карту так же удачно, как он это делал в течение последних почти 3 лет, то он позволит Путину совершить ошибки. Я подозреваю, что Трамп может прийти и использовать скрытую угрозу, которую он сделал, и позволить Украине очень-очень сильно ударить по России несколько раз, чтобы вынудить ее вернуться за стол переговоров. Это будет очень интересный период.

Считаете ли вы, что Владимир Путин воспринял это любезное напоминание Трампа о военном присутствии в Европе как угрозу? Почему Трамп мог пойти на это, обмениваясь угрозами с Путиным? Считаете ли вы, что кремлевский диктатор чувствовал себя униженным после этого телефонного звонка или обмена сообщениями между командами?

Я не сомневаюсь, что Путин чувствовал себя униженным и что он и его команда сделали все возможное, чтобы Дональд Трамп попал в Белый дом. Но им не пришлось прилагать много усилий, потому что демократы потерпели такую неудачу на этих выборах, что они проделали всю работу за них.

Думаю, что Путин из-за молчаливой поддержки, которая была, и некоторых интересных встреч между ним и Дональдом Трампом в прошлом, вероятно, чувствует, что у него с ним есть определенные отношения. Трудно оценить, является ли это то, над чем он ощущает какую-то форму контроля или нет.

Но он увидел или воспринял бы формулировку о том, что США имеют много возможностей в Европе, как прямую угрозу. И если это прозвучало во вступительных заявлениях нового телефонного разговора, даже если он был между командами, это должно было бы его обеспокоить.

Вот почему я думаю, что ответом Путина было размещение обнаженных фотографий Мелании Трамп на российском государственном телевидении, чтобы пригрозить Трампу в ответ. То, что делает Путин – делает это личным, используя жену Дональда Трампа. Это не просто российский стиль, а метод работы российской разведки.

Это достаточно жалкие действия со стороны Кремля, не правда ли?

Именно так, но видели ли мы, чтобы Кремль когда-то делал что-нибудь другое? Россия проигнорировала все. В случае с Украиной, это не так называемая "сво", а война. Но Россия проигнорировала правила войны.

Она является постоянным членом Совета безопасности ООН, но уже не может занимать эту позицию на мировой арене. Сейчас Россия является одним из самых больших изгоев в мире. Есть международные ордера на арест Владимира Путина и многих тех, кто работает на его режим. Даже когда закончится война, последствия происходящего будут продолжаться еще очень долго.



Трамп с женой / Getty Images

Мир еще никогда не был так близок к третьей мировой войне

Верите ли вы, что Дональд Трамп может добиться прекращения огня в Украине в ближайшее время? Издание The Telegraph сообщило о плане, который заключается в развертывании европейских и британских войск на линии фронта в Украине для обеспечения демилитаризованной зоны вдоль линии фронта между украинскими и российскими войсками. Верите ли вы в такой сценарий?

Сообщалось, что это звучало от команды Дональда Трампа в рамках планирования. Она будет планировать много разных сценариев. Вряд ли она официально говорила об этом с британцами или другими странами НАТО.

Единственное, в чем можно быть уверенным, это в том, что эта война закончится только путём переговоров. Война – это дипломатия другими средствами. Война закончится только тогда, когда стороны вернутся в нормальную дипломатию и смогут сесть и поговорить. Однако для того, чтобы разговор состоялся, должны быть соответствующие условия.

Эти условия, на мой и взгляд президента Зеленского, не предполагают, что Россия удерживает украинскую территорию. Это потенциально стимулировало бы гораздо больший глобальный конфликт, потому что в мире есть другие деспотические лидеры, в частности Си Цзиньпин в Китае, сидящие и наблюдающие, что произойдет.

Если у Владимира Путина есть возможность силой захватить чужую территорию и сохранить ее, а международное сообщество закрывает глаза и позволяет ему это делать, тогда он это сделает. Как это произошло с его первоначальным незаконным вторжением в Крым в 2014 году.

Тогда Си Цзиньпин будет решать, стоит ли международного гнева для него физический захват Тайваня силой. И если он решит это сделать, то японцы попытаются вернуть свои Курильские острова, которые Россия оккупировала с 1945 года, опять же, потому что Россия будет самой слабой.

Кстати Трамп против Китая и новая таможенная война: что будет с Тайванем, чипами и как поможет Маск

Если это произойдет, то Ким Чен Ын и Северная Корея могут решить, что поскольку мир занят тем, что происходит на Тайване, а возможно, и в Японии, урегулированием принудительного мирного договора между Россией и Украиной и тем, что происходит на Ближнем Востоке, это для них лучшая возможность попытаться захватить Южную Корею. Мы могли бы увидеть, как на Сеул сбрасывают ядерное оружие.

Поэтому ставки на глобальном уровне за ошибки в этой ситуации очень высоки. И я уже более 40 лет в этой игре смотрю на глобальные угрозы и никогда не видел столь четкого пути к третьей мировой войне, как сейчас.

Цена, которую заплатит Россия за помощь Китаю, будет огромная

Почему Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня в Украине на любых условиях, если его войска продвигаются вперед на Востоке Украине?

Его войска продвигаются вперед, но огромной ценой. За последние 24 часа, по словам министра обороны Украины, россияне потеряли 1950 военнослужащих убитыми или тяжелоранеными. Это нерационально.

Путин терял более 1500 военных в день в течение всего 2024 года. Можно оценить эту нестабильность, не обращая внимания на российскую статистику и не слушая комментарии из Кремля, а смотря на то, что ему приходится активно вербовать солдат в Африке. Ему приходится активно заставлять Ким Чен Ына предоставлять войска из Северной Кореи, и он только что подписал официальное оборонное соглашение с КНДР, чтобы открыть возможность получения еще большего количества военных оттуда.

России не хватает не только войск, но и транспортных средств, боеприпасов и других систем вооружения И опять же, Путин рассчитывает на то, что Северная Корея будет поставлять ему множество боеприпасов и оружия. Он рассчитывает на то, что Китай предоставит ему технологии, но Пекин не решается это сделать, потому что не хочет навлечь на себя гнев Запада за то, что якобы открыто делится своими возможностями.

Та цена, которую Владимир Путин заплатит за молчаливую поддержку Китая, будет огромной. Китай ожидает, что ему дадут в собственность значительные площади природных российских ресурсов, и это повлечет за собой дипломатическое давление в будущем.

Россия также полагается на Иран. Если смотреть глобально, то мы должны спросить, что Северная Корея и Иран получают от России в виде оплаты и в обмен на то, что они дают ей.

Я не думаю, что у России есть возможность поддерживать операции, какие она проводит сейчас, в течение длительного периода. Если оккупанты все еще будут продолжать так же (воевать – 24 Канал) до начала середины 2025 года, то в России практически закончатся человеческие ресурсы и оборудование. Даже то, которое они привозят со складов и других мест.

На каких условиях может закончиться война

Ранее Владимир Путин заявлял, что не пойдет на какие-то уступки, и закончить войну можно только на российских условиях. Придется ли Трампу больше давить на Путина, чтобы заставить его честно вести переговоры и идти на какие-либо уступки Украине?

Российские условия сложны, и я думаю, что они изменились. Наверное, сам Путин не знает их сегодня. Они хотели бы полной капитуляции Украины с установлением марионеточного правительства, как в Беларуси. Цель России, чтобы Украина стала пророссийской и отошла от Европы и НАТО. Этого никогда не произойдет.

Теперь цель его изменена – удержание Крыма и захваченных территорий, или в идеале всего спорного региона Донбасса. Путин считает, что международные границы четкие, но надеется на что-то другое.

Трампу придется серьезно давить на Путина, и мы увидим в первые недели и месяцы, насколько глава Кремля влияет на Трампа – по его заявлениям и дополнительному давлению, какое он будет оказывать на президента Зеленского, и если будет движение к несправедливому урегулированию в любой форме.

Однако я не думаю, что Путин собирается капитулировать. Трамп будет ждать, что он от чего-то откажется, но Путин не намерен это делать. Он настолько изолирован в своей маленькой группе людей, которые ему говорят то, что он хочет услышать, что считает, что якобы контролирует ситуацию в целом и может влиять на события. Путин будет просто упираться и не уступит ни на шаг.

Это, возможно, заставит Трампа разорвать отношения с Путиным, если они есть, или пересмотреть свои действия с объективной точки зрения и оказать президенту Зеленскому реальную военную поддержку. Когда дело дойдет до переговоров, демилитаризированная зона является идеальным завершением конфликта. Однако эта зона не обязательно должна быть демилитаризованной территорией, которую Россия занимает на территории Украины.



Трамп и Путин / Getty Images

Эта демилитаризованная зона должна быть внутри России в пределах артиллерийского и ракетного радиуса действия украинских границ. Уверен, что украинские военные были бы вполне счастливы, если бы международные миротворческие силы согласились бы на демилитаризованную зону вдоль российской границы при условии, что будет заключено надлежащее мирное соглашение с соответствующими войсками, которые там находятся, с гарантией безопасности для них.

Трамп – худшее, что могло произойти с Путиным

Вы сказали, что Путин не будет готов к каким-либо уступкам Украине и США, потому что просто окопается и будет двигаться вперед со своими военными целями. С другой стороны, Трамп попытается заставить Путина сесть за стол переговоров. Но если тот откажется от какого-либо соответствующего мирного соглашения, означает ли это большое противостояние между Трампом и Путиным?

Мы двигаемся к этому. Произойдет рост напряжения за закрытой дверью, которое не увидит международное сообщество. Мы узнаем, что это напряжение нарастает благодаря заявлениям, которые прозвучат, когда станет известно о встречах и разговорах Путина с Трампом. Мы узнаем, какой уровень контроля Путин имеет или думает, что имеет, над Трампом по заявлениям, которые прозвучат из Москвы, а также по тому, как может измениться поведение Трампа

Однако на каком-то этапе эти отношения должны выйти в публичную плоскость. Если Путин не пойдет ни на какие уступки, а я не думаю, что он это сделает, то Трампу придется публично выразить свою ярость по отношению к нему, и тогда отношения между ними будут разорваны. Это вызывает беспокойство, ведь Путин может решить, что единственный выход из ситуации – начать более широкую европейскую войну или подтолкнуть к конфликту в другом регионе.

Также он имеет определенный контроль над Ким Чен Ыном в Северной Корее и может подтолкнуть его к действиям, которые будут отвлекать внимание США на другом направлении. Именно поэтому европейские страны очень озабочены, ведь в мире назревают конфликты в трех регионах: в Европе – между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии.

С глобальной точки зрения, новейшей угрозой является война между Россией и Украиной, а также то, что Россия будет делать дальше. Однако в долгосрочной перспективе худшим конфликтом станет тот, который будет развиваться в Юго-Восточной Азии, потому что это будет иметь большое влияние на весь мир.

США обеспокоены тем, что конфликты будут в трех регионах одновременно, поэтому Трамп будет оказывать огромное давление на европейские страны-члены НАТО, чтобы они пытались предоставить Украине еще больше поддержки, чем они делают сейчас.

Трамп уже формирует свою команду, и в нее может войти Майкл Уолц, вступив в должность советника по вопросам национальной безопасности. В своей статье для The Economist он писал, что, в случае отказа Путина от переговоров, Вашингтон может предоставить Украине большее количество оружия с меньшими ограничениями на его использование. Столкнувшись с этим давлением, Путин, вероятно, воспользуется возможностью завершить конфликт. Согласны ли вы с этой стратегией?

Это яркое свидетельство того, что я говорил раньше. Майкл Уолц выступает с большой угрозой и в то же время предлагает решение. Каждый раз, когда вы участвуете в дипломатических переговорах, то оставляете другой стороне выход. Уолц очень разумно указывает Путину, что следует ему делать, и что будет, если тот этого не сделает. Теперь, когда команда Трампа начнет готовиться к работе в Белом доме, мы увидим это еще больше.

Затем, после инаугурации Трампа, мы увидим, что это произойдет очень быстро. Такая же тактика была у нового госсекретаря, когда он говорил о ситуации на Ближнем Востоке. Он требовал от ХАМАСа освободить заложников уже сейчас, угрожая тем, что если их не освободят к тому времени, когда Дональд Трамп станет 47-м президентом, США будут действовать еще жестче.

Это угрожающее поведение происходит в каждом из конфликтов по всему миру. Это заставит Си Цзиньпина волноваться, поэтому он не сделает ничего в отношении Тайваня в ближайшее время.

Будь я Путиным и мыслил логически, чего он не делает, так я бы очень волновался. Будь я президентом Зеленским, зная, что умею быть дипломатом на международной арене, я бы сотрудничал и привлекал на свою сторону людей. Будет очень хорошо, если он будет продолжать это делать. Так что я не считаю, что приход Трампа будет таким плохим, как многие предполагают.

Значит ли это, что приход Трампа в Белый дом будет худшим сценарием для Путина, чем Камалы Харрис?

Разумеется, что Камала Харрис продолжила бы политику Джо Байдена. Эти политики в значительной степени влияли на внутреннюю политику США и противостояние между республиканской и демократической партиями.

Мы видели, как каждый раз лидер Палаты представителей задерживал пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов из-за внутреннего вопроса по границе с Мексикой на протяжении почти шести месяцев. Это повлияло на тысячи украинских жизней, которые были потеряны из-за внутриполитического спора внутри Соединенных Штатов, и это было противно.

Камала Харрис продолжила бы делать то же самое. Поэтому одна вещь, которую мы получим от Трампа – большая решительность. Мы боялись, что решительность будет пропутинской против Украины. Я сам так думал сначала, особенно после того, как Трамп заявил о баллотировании на пост президента. Но в течение последнего года я рассматривал это более тщательно, и думаю, что может быть наоборот. Президентство Трампа может стать худшим, что произошло с Путиным.

Сможет ли Европа заменить поддержку США

Если Трамп решит прекратить оказывать военную помощь Украине, смогут ли европейские страны компенсировать эту американскую поддержку?

Я не думаю, что европейские страны могут заменить военную помощь США Украине. Впрочем, они могут увеличить свою поддержку и дать, вероятно, ровно столько, чтобы Украина могла продолжать защищаться от российской агрессии. Если европейские страны увеличат свои военные производственные мощности, о чем ведутся дебаты, тогда президент Трамп может вынудить европейские страны это сделать.

Во время последнего президентства Трамп оказывал давление на страны НАТО, чтобы они платили не менее 2% своего внутривалового продукта Альянсу. Многие страны этого не делали, но после того, как он угрожал, они поднялись к этим 2% от ВВП. Теперь он может сказать 3%.

Если Трамп вынудит европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты, это увеличит способность этих стран оказывать поддержку Украине. Поэтому я вижу потенциал для увеличения европейской поддержки, но может ли она заменить ее в краткосрочной или среднесрочной перспективе, – нет.

Выйдут ли США из НАТО

Какой вы видите позицию Дональда Трампа по отношению к НАТО? Выйдет ли он из Альянса?

Не думаю, что он выйдет из НАТО. Это оборонный военный альянс, но есть также много политических месседжей, которые произошли от нас и США. Верховный Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО всегда является американским офицером, потому что это дает ему влияние на Европу. Кроме того, это позволяет ему держать свою северную границу под несколько большим контролем и оказывать давление на него.

Конечно, является Канада как член НАТО, и это одна из стран, не выполняющая свое обязательство выделять 2% ВВП на свои оборонные силы. Думаю, что Дональд Трамп будет оказывать на Канаду большее давление. Допускаю, он усилит давление на страны НАТО с целью увеличения их расходов на оборону и будет очень резким и агрессивным.

Он подходит к вещам с точки зрения бизнесмена, а не дипломата, поэтому привык форсировать свою руку в бизнесе и использовать угрозы, чтобы получить желаемое. Поэтому мы увидим больше этого, но я думаю, что НАТО в достаточно безопасном положении, потому что то, чего он хотел бы– чтобы Альянс выполнял свою основную миссию в Северной Атлантике и сосредоточился на обеспечении безопасности этого региона.

Это позволило бы США больше сконцентрироваться на Юго-Восточной Азии., чтобы решать проблемы, что нарастают там, а также способствовать стабильности на Ближнем Востоке, поскольку это имеет большое влияние как на экономику США, так и на глобальную.

Как Трамп мог бы вынудить Путина к переговорам

Что нужно Трампу и европейским лидерам, чтобы заставить Путина перейти к стабильным переговорам с военной точки зрения? Какие жесткие варианты действий могут быть у Трампа в случае серьезного противостояния с Путиным?

Думаю, что самой смелой вещью, какое международное сообщество могло бы сделать для поддержки Украины, было бы прежде всего снятие каких-либо ограничений на использование любого оружия по территории России вообще.

Кроме того, увеличение поставок оружия большой дальности поражения, чтобы усилить реальные возможности, которые Украина развивает и использует с помощью БПЛА дальнего полета, которыми она с большим успехом атакует русские цели. А если бы Украина получила западное оружие дальнего радиуса действия, это позволило бы ей подорвать российскую деятельность, направленную на поддержку своих действий в Украине.

Также чрезвычайно смелым, это связано со многими дискуссиями, которые сейчас ведутся, стало бы потенциальным введением войск НАТО в Украину для обеспечения безопасности границ с Беларусью, восточной части Украины; создание безопасной зоны для процветания оборонно-промышленной базы Украины; безопасных районов для продолжения развертывания военного потенциала и подготовки; разрешение украинским военным сосредоточиться исключительно на вытеснении Путина из незаконно захваченных территорий на Востоке Украины.



Трамп будет давить на НАТО / Getty Images

НАТО могло бы предоставить Украине больше морского и военно-морского потенциала, потому что тогда она будет планировать операции по возвращению Крыма. Но это было бы очень смело, потому что означало бы вызов Путину и пересечение его "красных линий" еще больше. Это потенциально может стимулировать Россию к применению ядерного оружия., что вызывает у стран-членов НАТО большую обеспокоенность и обеспокоенность.

Почему Великобритания уже не так активно помогает Украине

Согласно данным The Guardian, отношения между Украиной и Великобританией ухудшились после победы лейбористов на всеобщих выборах и большим вопросом является разрешение на использование дальнобойного оружия внутри России и предоставление Украине большего количества ракет Storm Shadow. Как вы реагируете на это?

Мы видели это, когда Борис Джонсон был премьер-министром, когда международное сообщество не предоставляло Украине основные боевые танки., потому что Путин сказал якобы это "красную линию" и он рассмотрит возможность применения ядерного оружия. Тогда Борис Джонсон решил предоставить первые 12 или 14 боевых танков.

Великобритания не может предоставить много оборудования, но этот политический шаг сдвинул процесс с мертвой точки. Думаю, если бы Борис Джонсон все еще был премьер-министром, то ограничения на использование Storm Shadow исчезли бы за одну ночь. Украине было бы позволено их использовать, а Борис Джонсон мог бы обратиться к американцам и сказать: "Эй, я разрешил их использовать и нет никакой проблемы. Давайте просто разберемся с этим". Тогда бы и Франция согласилась бы.

Кир Стармер не так смел на политической арене, когда дело доходит до принуждения остального международного сообщества (согласовать военную помощь Украине– 24 Канал). Он не делает больше, чем просто объявляет заявления о предоставлении определенного уровня поддержки. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что уровень поддержки, который поступает из Соединенного Королевства, откатился назад после прихода к власти нового лейбористского правительства.

Однако в Великобритании он принимает не очень много решений, поэтому я не думаю, что это связано конкретно с отношениями с Украиной. Это политика нашего нового правительства лейбористской партии по отношению ко всему. Почему политики пытаются принимать решение? С популистской точки зрения у них сейчас не все хорошо.

Новым советником премьер-министра Великобритании был назначен Джонатан Пауэлл, бывшего главы администрации Тони Блэра. Не кажется ли вам, что это назначение Джонатана Пауэлла советником по национальной безопасности могло быть причиной столь слабой поддержки Украины, а не смелой, как это было во время пребывания Бориса Джонсона в должности?

Да, и здесь я собираюсь сделать очень личное заявление, потому что это мое убеждение: Джонатан Пауэлл на этом посту– это какая-то шутка. Это очень неудачное назначение– назначение любого, связанного с правительством Тони Блэра.

Новое правительство в Великобритании показывает, что не понимает дипломатии, проблем, которые есть внутри нашей страны, и не понимает, как решать проблемы с международной точки зрения. Это может быть плохо для Европы, для отношений с Украиной, из США. Великобритания сейчас не в самом лучшем положении.

Трамп может договориться с КНДР, но с Китаем будет действовать жестко

Какую политику вы ожидаете от Дональда Трампа по Ближнему Востоку, войны в Газе, по Корейскому полуострову, напряженности между Северной и Южной Кореей, а также ситуации по Тайваню?

Относительно Ближнего Востока, мы уже начали видеть определенную политику, в которой сенатор Марко Рубио, который станет следующим госсекретарем США, прямо угрожал ХАМАСУ. Думаю, что в ближайшие дни или недели мы увидим заявления о прямых угрозах в адрес Ирана., если он продолжит поддерживать Хезболлу и другие террористические организации на Ближнем Востоке. Кроме того, будут также прямые угрозы хуситам.

Беньямин Нетаньяху в Израиле поздравил приход Трампа к власти, ибо видит в нем друга. Думаю, что все ополченцы, которых поддерживает Иран и действующие на Ближнем Востоке, будут или должны быть озабочены сейчас. Ведь Дональд Трамп, когда был президентом, постоянно говорил, что в его времена не было никаких войн, хотя ударов БпЛА, убийств высокопоставленных людей в разных организациях,– было больше, чем во время любого другого президентства. Мы увидим подобную тактику в Юго-Восточной Азии.

Поэтому я вижу, как Дональд Трамп протянет "руку дружбы" Ким Чен Ину в Северной Корее и скажет разговаривать и договариваться, отказаться от поддержки России Зато поможет Северной Корее экономически развиваться., но призывает в таком случае не угрожать Южной Корее. При этом он будет достаточно жестко действовать в отношении Си Цзиньпина и угрожать ему, если тот попытается захватить Тайвань силой. Между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом никогда не было хороших отношений.

У Соединенных Штатов есть глобальная проблема с приходом Трампа к власти, на которой они должны сосредоточиться. Мы видим, как он будет пытаться подтолкнуть европейские страны оказать больше поддержки Украине, вместо того, чтобы США взяли на себя 3 разные сферы ответственности.

Как лидер для всех, он хотел бы иметь только две и быть вспомогательным в третьей, поэтому, я считаю, поддержка США в Европе в борьбе, которую Украина ведет, чтобы оттеснить Россию, останется. Однако будет снижаться, если поддержка со стороны Европы будет расти. Так что, нас ждет интересный период.

Значит ли это, что мы стали ближе к глобальному конфликту, чем когда-либо раньше?

На это есть простой ответ– да. Неопределенность, которую приносит Дональд Трамп, делает мир гораздо более нестабильным. Эта неопределенность также, в определенном смысле, оттолкнет решение таких, как Си Цзиньпин и все остальные. Так что это доставит элемент стабильности.

Поэтому я здесь немного противоречу себе, но это то, что делают интеллигентные офицеры И важно, чтобы мы противоречили собственному мышлению. Каждый раз, когда Трамп вступает в игру, если он занимает агрессивную позицию, мы становимся все ближе и ближе к глобальному конфликту, который уже сейчас. Нужен человек именно такого характера, чтобы попытаться увести нас от этого.

По моему мнению, если бы у власти была Камала Гаррис, мы бы постепенно приблизились к глобальному конфликту, и я думаю, это было бы неизбежным.

Это даже могла быть более слабая позиция, вам так не кажется?

Гораздо более слабая позиция. Да, она ослабляла бы армию США, решительность НАТО ослабла бы, а Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжали подрывать международные отношения через информационные операции и действия в серой зоне посредством своих разведслужб. Они продолжали бы это делать, пока не достигли бы момента, когда международное сообщество имело меньше возможностей объединиться и отреагировать на их действия.

В то же время мы наблюдали бы укрепление того, что называют осью зла: Россия, Китай, Северная Корея и Иран. И это партнерство, что нарастает, действительно вызывает большую обеспокоенность.