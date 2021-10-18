Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. 18 октября он дал брифинг о позиции "Нафтогаза" относительно сертификации оператора "Северного потока-2".

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Путин специально уменьшает прокачку газа, – Витренко

Витренко объяснил, что в 2021 году "Газпромом" забронировано 40 миллиардов кубов для прокачки газа через Украину в Европу не потому, что случилось что-то с украинской ГТС. Так как ее пропускная способность позволяет ежегодно поставлять на европейский рынок до 140 миллиардов кубометров. Причина другая: Путин специально уменьшает прокачку газа через территорию Украины, потому что это позволит прибегнуть к шантажу.

Мы можем транспортировать 130 – 140 миллиардов кубометров. И даже еще больше, но нужно просто добавить дополнительное оборудование,

– подчеркнул глава НАК.

Витренко: украинская ГТС – гораздо надежнее

И добавил, что сейчас для Украины избыточная мощность ГТС – это резерв устойчивости системы. Он вспомнил, в частности, о ремонте одной из пяти выходных труб. Отметим, что работы проводились без остановки транзита газа. Между тем россияне используют ремонты и диагностику своей газотранспортной системы для давления на Европу. Все для того, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2".

"Украинская ГТС в этом плане гораздо надежнее, на это указывает официальная статистика. Потому это просто оправдание Путина, поскольку он не может называть вещи своими именами", – подытожил Витренко.

Обратите внимание! Компания "Нафтогаз" подала заявку на участие в сертификации оператора "Северный поток-2". Там хотят доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.