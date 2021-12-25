Так, вам не почулося. І ні, я нічого не переплутала. Угода про взаємодію для запровадження гарантованих потужностей для транспортування природного газу в нашу державу почне діяти вже з січня 2022 року.

К теме Украина и Венгрия подписали соглашение в обход "Газпрома"

Навіщо Україні ця угода

Що дає нам ця угода? Вона дозволить фізично щодоби транспортувати до 8 мільйонів кубометрів газу з Угорщини до України. Можете цифру не запам'ятовувати, просто знайте, що це як денний обсяг споживання газу Києвом.

Тобто газопровід працюватиме. А це по факту означає, що вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи.

Це, по-перше, дає змогу створити для вітчизняних трейдерів можливості доступу до газу з LNG-терміналу на острові Крк, що у Хорватії; І, відповідно, – диверсифікація джерел постачання газу в Україну. Тобто їх розширення і переорієнтації ринків.

Повний випуск "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео

Ціни на газ у Європі обвалилися відразу на 40%

Але це не всі гарні новини. Бо вже цього дня, 24 грудня, ціни на газ у Європі обвалилися відразу на 40%. Після значного і тривалого росту. Сприяв цьому насамперед вітер, який посилився останніми днями, який у підсумку, підвищив вироблення вітряної генерації.

Вже у четвер, 23 грудня, торги газом (контракт "на день вперед") завершилися на рівні 1485 доларів за тисячу кубометрів, після того, як у середу вони були на рівні 1997 доларів, а у вівторок 2138 доларів за тисячу кубометрів.

Звісно, вітер штука перемінлива, але наразі це Європу і нас у тому числі дуже навіть тішить.

Українці можуть залишитися без шоколаду

Особливо на фоні повідомлення, що напередодні новорічних свят Україна та українці можуть залишитися без шоколаду. Президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк заявив, це не рентабельно, оскільки у порівнянні з початком року ціна на газ виросла в 13 разів.

Читайте также Временное явление, – Фурса о приостановлении производства кондитерскими компаниями

Через це частина компаній вже повідомили Асоціацію про плани повністю або частково згортати виробництво кондитерки. З цією проблемою зіткнулись не лише виробники солодощів, а й інші харчові галузі.

Кондитери вважають, що влада має втрутитися в ситуацію. Інакше наслідки будуть катастрофічними.

А от на думку інвестбанкіра Сергія Фурси, не залишається іншого варіанту як перечекати, коли ціни на газ впадуть, або згортати виробництво на певний час і йти у вимушену відпустку, поки ситуація не стабілізується.

Чи шантажує Путін газом Європу

До речі про стабілізацію. Надія на неї таки є. І я зараз не лише про вітер. А й про піар у світовому масштабі. Це до питання, чи шантажує Володимир Путін газом Європу. А тепер поясню, що сталося.



Путін втратив надію шантажувати газом Європу / Фото Getty Images

За даними агентства Bloomberg, це пов'язано з кораблями, які прямують із США до Європи. 10 танкерів з мільйонами кубометрів скрапленого природного газу. І ще близько 20 таких танкерів, чекають на своє відправлення.

Вони, найімовірніше, також попрямують до Європи. Ба більше, у США не виключили, що такі поставки будуть тепер систематичними. А значить надія на те, що ціни на блакитне паливо стабілізуються – є. А у Путіна, що йому вдасться своїм "Північним потоком-2" шантажувати весь світ, її навпаки немає.