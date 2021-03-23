Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Правда, он сделал это не публично, ведь такой "подход ему не нравится".

Владимир Путин вакцинировался от коронавируса 23 марта. О прививке сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Публичной вакцинации, как у многих мировых лидеров, Путин не имел.

Между тем Нашли доказательства неэффективности российской вакцины против коронавируса

Как заверил его пресс-секретарь, Путин чувствует себя хорошо и уже на следующий день выйдет на работу.

Путин привился от коронавируса, чувствует себя хорошо. Завтра у него рабочий день,

– сказал Песков.

Надо поверить на слово

Накануне Путин сообщил, что во вторник планирует сделать прививку. На совещании по вопросу наращивания мощностей изготовления вакцин он подчеркнул, что прививка – это личное и добровольное решение каждого человека.

Ранее Песков сообщил, что президент сделает прививку без камер. По его словам, Путин не собирается превращать свою вакцинацию в публичное мероприятие и что он и без этого уделяет большое внимание пропаганде прививок от COVID-19.

Вам придется поверить на слово,

– сказал Песков журналистам.

Какой именно вакциной прививался Путин, пока неизвестно.

Почему Путин не привился раньше

О планах сделать прививку Путин сообщил еще прошлой осенью.

Позже журналисты неоднократно интересовались у Пескова, когда глава государства может вакцинироваться.

Представитель Кремля традиционно отвечал, что президент лично расскажет об этом.

В конце декабря Путин объяснил, что пока не может сделать прививку вакциной "Спутник V", поскольку она в то время не была сертифицирована для представителей его возраста.



Вакцины от коронавируса: сравнение / Инфографика 24 канала