"Вам придется поверить на слово": Путин вакцинировался от коронавируса
Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Правда, он сделал это не публично, ведь такой "подход ему не нравится".
Источник:Интерфакс
Владимир Путин вакцинировался от коронавируса 23 марта. О прививке сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Публичной вакцинации, как у многих мировых лидеров, Путин не имел.
Между тем Нашли доказательства неэффективности российской вакцины против коронавируса
Как заверил его пресс-секретарь, Путин чувствует себя хорошо и уже на следующий день выйдет на работу.
Путин привился от коронавируса, чувствует себя хорошо. Завтра у него рабочий день,
– сказал Песков.
Надо поверить на слово
Накануне Путин сообщил, что во вторник планирует сделать прививку. На совещании по вопросу наращивания мощностей изготовления вакцин он подчеркнул, что прививка – это личное и добровольное решение каждого человека.
Ранее Песков сообщил, что президент сделает прививку без камер. По его словам, Путин не собирается превращать свою вакцинацию в публичное мероприятие и что он и без этого уделяет большое внимание пропаганде прививок от COVID-19.
Вам придется поверить на слово,
– сказал Песков журналистам.
Какой именно вакциной прививался Путин, пока неизвестно.
Почему Путин не привился раньше
- О планах сделать прививку Путин сообщил еще прошлой осенью.
- Позже журналисты неоднократно интересовались у Пескова, когда глава государства может вакцинироваться.
- Представитель Кремля традиционно отвечал, что президент лично расскажет об этом.
- В конце декабря Путин объяснил, что пока не может сделать прививку вакциной "Спутник V", поскольку она в то время не была сертифицирована для представителей его возраста.
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