Президент России Владимир Путин вакцинируется от COVID-19 уже 23 марта. Однако известно, что он не готов делать это публично.

Также неизвестно, какой именно вакциной будет делать прививку президент России. Об этом сообщают российские СМИ.

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Вакцинация – это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати, я сам намерен сделать это завтра (23 марта – 24 канал),

– заявил Путин.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков лишь уточнил, что Путин вакцинируется одним из 3 российских препаратов. Каким именно – неизвестно, однако, по словам Пескова, "все вакцины хорошие и надежные".

Также пресс-секретарь добавил, что вакцинация Путина не будет происходить публично.

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