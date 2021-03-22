Путин вакцинируется от COVID-19, но не публично: известна дата
Президент России Владимир Путин вакцинируется от COVID-19 уже 23 марта. Однако известно, что он не готов делать это публично.
Источник:24 канал
Также неизвестно, какой именно вакциной будет делать прививку президент России. Об этом сообщают российские СМИ.
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Вакцинация – это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати, я сам намерен сделать это завтра (23 марта – 24 канал),
– заявил Путин.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков лишь уточнил, что Путин вакцинируется одним из 3 российских препаратов. Каким именно – неизвестно, однако, по словам Пескова, "все вакцины хорошие и надежные".
Также пресс-секретарь добавил, что вакцинация Путина не будет происходить публично.
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- Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что слухи о смертельных последствиях вакцинации AstraZeneca могла распространить Россия, чтобы популяризировать свою вакцину.
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