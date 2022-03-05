Ахметов высказался относительно войны

Олигарх публично назвал Россию государством-агрессором. Он отметил, что Украина никогда ни на кого не нападала.

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Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди,

– сказал Ахметов.

Он отметил, что разорвал все контакты своего бизнеса с Россией. Контроль над бизнесом потерян. Олигарх говорит, что не имеет в государстве-агрессоре никаких интересов и активов.

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