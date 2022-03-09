Также Бернс был послом США в России с 2005 по 2008 год. Он убежден, что перед началом полномасштабного нападения Путин руководствовался 4 позициями.

К теме Отец пленного россиянина опроверг слова Путина, что в Украине не воюют срочники

4 ошибочных предположения Путина

Директор ЦРУ сказал, что Путин основывал свою войну на четырех ошибочных предположениях:

он думал, что Украина слабая,

он считал, что Европа отвернется и не даст жесткого ответа,

он думал, что российская экономика готова противостоять санкциям,

он считал, что российская армия действительно модернизирована и будет эффективно бороться.

Он ошибался по всем пунктам,

– отметил Бернс.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!