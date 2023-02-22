Выступление Путина, как обычно, состояло из ряда лживых и маразматических заявлений. Слушать его было так интересно, что Дмитрий Медведев проиграл борьбу со сном.

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В то время как бункерный дед наконец-то договорил и докашлял, его приспешники начали аплодировать стоя. В ВСУ заинтересовались: сколько из этих аплодировщиков отправили на войну своих детей. Даже опубликовали специальную инфографику.

Инфографика о том, кто из аплодировавших вчера Путину 53 раза (и 4 раза стоя) отправил своих детей на войну. Оказалось, что никто. Вот так новость,

– говорится в сообщении.



Кто из политической элиты Кремля отправил своих детей на войну / ВСУ

Любопытно! Российский пропагандист Владимир Соловьев регулярно в эфирах брызжет слюной о "загнивающем Западе". Вот только выяснилось, что его сын тоже не захотел "пакетизироваться" и работает моделью в Лондоне.

Между тем потери России уже составляют 145 060 окупантов. Количество ликвидированных захватчиков растет каждый день.