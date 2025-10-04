Владимир Путин во время выступления 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи не удивил чем-то новым. В то же время глава Кремля сделал несколько заявлений в сторону США и самого американского лидера.

Путин, очевидно, учел то, как резко изменилась риторика Дональда Трампа и его администрации. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, какие сигналы подавал Путин и на каких слабостях Трампа попытался сыграть.

Какой главный сигнал выступления Путина?

По мнению политолога, руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, в этом выступлении Путин угрожает европейцам, показывает, что возможны не только инциденты. А также он пытается противопоставлять Европу Соединенным Штатам.

По сути, если все это максимально сузить, то Путин дал сигнал: он хочет дальнейшей войны,

– заявил Чаленко.

То есть со стороны Путина не было ни одного месседжа, который бы свидетельствовал о желании переговоров и намерении двигаться к миру, – он продолжает идти по пути контролируемой эскалации. И это является самой большой проблемой.

Политолог добавил, что на этот момент следовало бы обратить внимание как Соединенным Штатам и Европе, так и в Китаю. Ведь в эту авантюру Путин фактически втягивает и своего непосредственного партнера – Поднебесную. В то же время Трамп и Си Цзиньпин сейчас активно обсуждают именно тему влияния непосредственно на Путина.

Путин пустил в ход 2 манипуляции в отношении Трампа

Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный отметил, что риторика Путина, который в очередной раз повторил, что война против Украины не началась бы, если бы Трамп был президентом США, повторяет логику общения нынешней России с Белым домом.

Они видят, что Трамп последовательно агрессивный, то есть уже длительное время не любит Россию. И они начинают включать 2 пластинки, одна из которых ранее в любом случае срабатывала: лесть и готовность к каким-то переговорам,

– заявил Лисный.

Но, заметил политолог, если речь идет о переговорах, россияне сразу меняют вектор с вопроса завершения войны на налаживание отношений со США или хотя бы устранение проблем из них. Ранее это срабатывало с Трампом.

На какую реплику Трампа был вынужден ответить Путин?

Министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин заметил, что Путин очень осторожно говорил о самом Трампе и американской администрации.

В то же время Путин не мог не отреагировать на троллинг Трампа, который сравнил Россию с бумажным тигром. Российский диктатор прекрасно понимает, что на такую фразу должен отвечать именно он и этого от него ждали.

Это также показывает уязвимость главы Кремля к подобной аргументации.

Он мог бы также как-то потроллить Трампа в ответ, но решил ответить серьезно. То есть это его задело,

– подчеркнул Климкин.

Несмотря на то, что сейчас российский подход к Трампу и американцам является очень осторожным, проигнорировать слова о бумажном тигре он не мог, поскольку даже в самой России это рассматривалось как слабость.

К каким новым хитростям прибегнул Путин в отношении США?

Политолог-американист Александра Филипенко обратила внимание на слова диктатора, которые были адресованы непосредственно Дональду Трампу. В частности, было очевидным желание диктатора еще раз понравиться американскому лидеру, сказать ему приятные слова.

Конечно же, глава Кремля еще раз заявил, что если бы Трамп был президентом, то война в Украине якобы не началась. Путин рассчитывает, что эти заявления потом распечатают и покажут главе Белого дома.

На Дональда Трампа это влияет и это работает,

– сказала Филипенко.

В то же время она указала на то, какие тезисы диктатора больше всего процитировали американские СМИ. И касаются они не дальнобойного оружия, которое США могут поставлять Силам обороны, и не Украины или Европы в целом. Речь идет о словах Путина о Чарли Кирке.

Вот на это там обратили внимание. Вот как хитро и настойчиво и, очевидно, с подачи Кирилла Дмитриева это все делается,

– заявила политолог-американист.

По ее словам, эти слова Путина услышали христиане-евангелисты, на которых опирается Республиканская партия. На что и рассчитывал Кремль.

К теме! Выступая на Валдае, Путин выразил соболезнования семье убитого американского активиста Чарли Кирка, который был одним из самых известных голосов правого движения MAGA и сторонником Дональда Трампа. Глава Кремля назвал убийство Кирка отвратительным злодеянием, которое к тому же произошло в прямом эфире.

В то же время она отметила, что, например, канал Fox News осветил заявления Путина и сразу же рассказал о массированных атаках на Украину, которые продолжает осуществлять Россия.

Так журналисты, добавила Филипенко, напомнили американцам, многие из которых живут в теплых регионах США, что российские обстрелы инфраструктуры Украины могут привести к тому, что для многих украинцев грядущая зима будет еще холоднее.

