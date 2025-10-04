Новые уловки и ответ на острое заявление Трампа: эксперты разобрали выступление Путина на Валдае
- Во время выступления на Валдае Путин упомянул об "инцидентах" в Европе и пытался противопоставлять ее Соединенным Штатам Америки. В то же время он сделал несколько заявлений в сторону США и самого американского лидера.
- Путин в очередной раз попытался сыграть на определенных слабостях Трампа, а также был вынужден отреагировать на слова лидера США, которые его сильно задели.
Владимир Путин во время выступления 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи не удивил чем-то новым. В то же время глава Кремля сделал несколько заявлений в сторону США и самого американского лидера.
Путин, очевидно, учел то, как резко изменилась риторика Дональда Трампа и его администрации. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, какие сигналы подавал Путин и на каких слабостях Трампа попытался сыграть.
Какой главный сигнал выступления Путина?
По мнению политолога, руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, в этом выступлении Путин угрожает европейцам, показывает, что возможны не только инциденты. А также он пытается противопоставлять Европу Соединенным Штатам.
По сути, если все это максимально сузить, то Путин дал сигнал: он хочет дальнейшей войны,
– заявил Чаленко.
То есть со стороны Путина не было ни одного месседжа, который бы свидетельствовал о желании переговоров и намерении двигаться к миру, – он продолжает идти по пути контролируемой эскалации. И это является самой большой проблемой.
Политолог добавил, что на этот момент следовало бы обратить внимание как Соединенным Штатам и Европе, так и в Китаю. Ведь в эту авантюру Путин фактически втягивает и своего непосредственного партнера – Поднебесную. В то же время Трамп и Си Цзиньпин сейчас активно обсуждают именно тему влияния непосредственно на Путина.
Путин пустил в ход 2 манипуляции в отношении Трампа
Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный отметил, что риторика Путина, который в очередной раз повторил, что война против Украины не началась бы, если бы Трамп был президентом США, повторяет логику общения нынешней России с Белым домом.
Они видят, что Трамп последовательно агрессивный, то есть уже длительное время не любит Россию. И они начинают включать 2 пластинки, одна из которых ранее в любом случае срабатывала: лесть и готовность к каким-то переговорам,
– заявил Лисный.
Но, заметил политолог, если речь идет о переговорах, россияне сразу меняют вектор с вопроса завершения войны на налаживание отношений со США или хотя бы устранение проблем из них. Ранее это срабатывало с Трампом.
На какую реплику Трампа был вынужден ответить Путин?
Министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин заметил, что Путин очень осторожно говорил о самом Трампе и американской администрации.
В то же время Путин не мог не отреагировать на троллинг Трампа, который сравнил Россию с бумажным тигром. Российский диктатор прекрасно понимает, что на такую фразу должен отвечать именно он и этого от него ждали.
Это также показывает уязвимость главы Кремля к подобной аргументации.
Он мог бы также как-то потроллить Трампа в ответ, но решил ответить серьезно. То есть это его задело,
– подчеркнул Климкин.
Несмотря на то, что сейчас российский подход к Трампу и американцам является очень осторожным, проигнорировать слова о бумажном тигре он не мог, поскольку даже в самой России это рассматривалось как слабость.
К каким новым хитростям прибегнул Путин в отношении США?
Политолог-американист Александра Филипенко обратила внимание на слова диктатора, которые были адресованы непосредственно Дональду Трампу. В частности, было очевидным желание диктатора еще раз понравиться американскому лидеру, сказать ему приятные слова.
Конечно же, глава Кремля еще раз заявил, что если бы Трамп был президентом, то война в Украине якобы не началась. Путин рассчитывает, что эти заявления потом распечатают и покажут главе Белого дома.
На Дональда Трампа это влияет и это работает,
– сказала Филипенко.
В то же время она указала на то, какие тезисы диктатора больше всего процитировали американские СМИ. И касаются они не дальнобойного оружия, которое США могут поставлять Силам обороны, и не Украины или Европы в целом. Речь идет о словах Путина о Чарли Кирке.
Вот на это там обратили внимание. Вот как хитро и настойчиво и, очевидно, с подачи Кирилла Дмитриева это все делается,
– заявила политолог-американист.
По ее словам, эти слова Путина услышали христиане-евангелисты, на которых опирается Республиканская партия. На что и рассчитывал Кремль.
К теме! Выступая на Валдае, Путин выразил соболезнования семье убитого американского активиста Чарли Кирка, который был одним из самых известных голосов правого движения MAGA и сторонником Дональда Трампа. Глава Кремля назвал убийство Кирка отвратительным злодеянием, которое к тому же произошло в прямом эфире.
В то же время она отметила, что, например, канал Fox News осветил заявления Путина и сразу же рассказал о массированных атаках на Украину, которые продолжает осуществлять Россия.
Так журналисты, добавила Филипенко, напомнили американцам, многие из которых живут в теплых регионах США, что российские обстрелы инфраструктуры Украины могут привести к тому, что для многих украинцев грядущая зима будет еще холоднее.
Какие еще заявления Путин делал на Валдае
- Владимир Путин в очередной раз заявил, что не собирается нападать на НАТО, призвав западных лидеров спать спокойно. В то же время он пообещал крайне убедительный ответ на якобы милитаризацию Европы.
- Глава Кремля нафантазировал, что Украина якобы нанесла удары по Запорожской АЭС. Он заявил, что Россия может зеркально ответить, ударив по другим украинским АЭС.
- Не обошел вниманием Путин тему возможной поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он утверждает, что эти ракеты не изменят соотношение сил на поле боя, но такой шаг Вашингтона может навредить отношениям России и США.