Означал бы конец цивилизации: Путин заговорил о глобальном мировом конфликте
Владимир Путин сравнил современные мировые реалии с 30-ми годами ХХ века. Глава Кремля видит в новейших политических тенденциях риски потенциального глобального конфликта.
Источник: 24 канал
Президент России подчеркнул, что обострение и жесткость внутриполитических процессов во многих странах неизбежно сказываются на характере международных отношений. Особенно это касается ведущих мировых держав.
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По словам Путина, в итоге это ослабляет международные институты и умножает региональные конфликты.
Неспособность и неготовность решать такие проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Он означал бы конец цивилизации,
– заявил глава Кремля.
Что еще сказал Путин
- Сейчас в мире фиксируют риски "дальнейшего нарастания разногласий" практически во всех сферах.
- Свое сравнение современности с 30-ми годами ХХ века Путин объяснил тем, что "по многим параметрам, по масштабу и комплексным, системным характером вызовов, потенциальных угроз определенные аналогии все-таки напрашиваются".
- Кризис старых моделей и инструментов экономического развития приводит к резкой поляризации взглядов и провоцирует рост популизма.
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