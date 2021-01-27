Владимир Путин сравнил современные мировые реалии с 30-ми годами ХХ века. Глава Кремля видит в новейших политических тенденциях риски потенциального глобального конфликта.

Источник: 24 канал

Президент России подчеркнул, что обострение и жесткость внутриполитических процессов во многих странах неизбежно сказываются на характере международных отношений. Особенно это касается ведущих мировых держав.

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По словам Путина, в итоге это ослабляет международные институты и умножает региональные конфликты.

Неспособность и неготовность решать такие проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Он означал бы конец цивилизации,

– заявил глава Кремля.

Что еще сказал Путин

Сейчас в мире фиксируют риски "дальнейшего нарастания разногласий" практически во всех сферах.

Свое сравнение современности с 30-ми годами ХХ века Путин объяснил тем, что "по многим параметрам, по масштабу и комплексным, системным характером вызовов, потенциальных угроз определенные аналогии все-таки напрашиваются".

Кризис старых моделей и инструментов экономического развития приводит к резкой поляризации взглядов и провоцирует рост популизма.

Обратите внимание! Политика Кремля под руководством Путина является одним из ключевых факторов дестабилизации ситуации на мировой политической арене. В частности, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе. Ее жертвами стали тысячи людей.