Цирковое представление, – политолог сказал, почему Путин активно заговорил о ядерке

Владимир Путин снова решил использовать тактику угроз. За время полномасштабного вторжения диктатор делает это в выбранное время, когда ситуация на поле боя или геополитика меняются. Тогда он начинает "бряцать оружием", выдвигая требования.

Политолог Петр Олещук рассказал в эфире 24 Канала, что раньше Путину удавалось эффективно запугивать западных политиков. Вероятно, именно поэтому он до сих пор использует эту тактику.

Смотрите также Ракета "неограниченной дальности": действительно ли "Буревестник" настолько опасен, как заявил Путин

Влияют ли угрозы Путина на мир?

Недавно кремлевский диктатор заявил об очередных ядерных учениях. Говорится об испытаниях межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. Кроме того, в Кремле заявили, что тестировали очень мощную ракету "Буревестник".

Кстати, никто не знает существует ли он физически, или нет. Скорее всего, существует примерно так же, как все другие их "чрезвычайные разработки",

– сказал Петр Олещук.

По его словам, важно понимать, что Путин использует аргументы связанные с оружием тогда, когда он чувствует, что у него идет что-то не по плану.

Это уже давно проверенная стратегия Кремля, ведь таким образом россияне пытаются давить на Запад, в частности на партнеров Украины, чтобы те уменьшили военную помощь для нашего государства. К сожалению, часть западных лидеров может поддаться на это.

Политолог подчеркнул, что на Западе есть пророссийски настроенные люди, которые начали обострять ситуацию, мол, не надо недооценивать Путина, ведь если загнать его в тупик, то он вроде бы может применить ядерное оружие.

Но ядерное оружие он достает только как аргумент в ситуации, когда чувствует, что другие аргументы не работают. Это цирковой спектакль для западных политиков, западной общественности, чтобы напугать их и они пошли на путинские условия,

– заметил он.

Это, вероятно, не удивляет уже никого, но любое торможение давления на Россию или военной помощи Украине, идет на пользу России. По словам Петра Олещука, именно на этом делает ставку Путин.

Что означают ядерные угрозы России?