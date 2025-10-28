Циркова вистава, – політолог сказав, чому Путін активно заговорив про ядерку

Володимир Путін знову вирішив використовувати тактику погроз. За час повномасштабного вторгнення диктатор робить це у вибраний час, коли ситуація на полі бою або геополітика змінюються. Тоді він починає "брязкати зброєю", висуваючи вимоги.

Політолог Петро Олещук розповів в етері 24 Каналу, що раніше Путіну вдавалось ефективно залякувати західних політиків. Ймовірно, саме тому він досі використовує цю тактику.

Чи впливають погрози Путіна на світ?

Нещодавно кремлівський диктатор заявив про чергові ядерні навчання. Мовиться про випробування міжконтинентальних балістичних і крилатих ракет. Крім того, у Кремлі заявили, що тестували дуже потужну ракету "Буревісник".

До речі, ніхто не знає чи він існує фізично, чи ні. Швидше за все, існує приблизно так само, як всі інші їхні "надзвичайні розробки",

– сказав Петро Олещук.

За його словами, важливо розуміти, що Путін використовує аргументи пов'язані зі зброєю тоді, коли він відчуває, що в нього йде щось не за планом.

Це вже давно перевірена стратегія Кремля, адже таким чином росіяни намагаються тиснути на Захід, зокрема на партнерів України, щоб ті зменшили військову допомогу для нашої держави. На жаль, частина західних лідерів може піддатись на це.

Політолог підкреслив, що на Заході є проросійсько налаштовані люди, які почали загострювати ситуацію, мовляв, не треба недооцінювати Путіна, адже якщо загнати його в глухий кут, то він начебто може застосувати ядерну зброю.

Але ядерну зброю він дістає лише як аргумент в ситуації, коли відчуває, що інші аргументи не працюють. Це циркова вистава для західних політиків, західної громадськості, щоб налякати їх і вони пішли на путінський умови,

– зауважив він.

Це, ймовірно, не дивує вже нікого, але будь-яке гальмування тиску на Росію чи військової допомоги Україні, йде на користь Росії. За словами Петра Олещука, саме на цьому робить ставку Путін.

Що означають ядерні погрози Росії?