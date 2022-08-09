русский алкоголизм давно стал известен на весь мир. Впрочем, в россии обмен информацией устроен таким образом, что верхушка кремля только сейчас начинает видеть, что происходит вокруг них.

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путин жалуется на бедность и алкоголизм в россии

Диктатор владимир путин правит недалекой россией уже 20 лет. Все это время он делал все возможное, чтобы население было максимально бедным и топило свою беспомощность и инфантильность в алкоголе.

Когда дела в войне против Украины пошли плохо и он понял, что подать своему населению ничего, кроме безумных потерь и развала российской армии, не сможет, диктатор неожиданно решил бороться с "внутренними проблемами" россии.

От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – высокий уровень алкоголизации населения. Не надо ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать нечего, надо заниматься острыми проблемами,

– заявил путин.

Только по официальным данным, около 15% граждан страны-агрессора проживают за чертой бедности. Также известно о массовом алкоголизме в рядах российской армии, провоцирующей неповиновение офицерам и боевых конфликтах между подразделениями.

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