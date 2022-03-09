Путин, вероятно, удвоит эскалацию. Бернс сказал это, выступая перед комитетом по разведке Палаты представителей.

Важно Россия кичится уничтоженными военными объектами Украины: на самом деле это больницы, школы и дом

По его словам, агрессор попытается атаковать украинских военных, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения.

Ошибки Путина

Директор ЦРУ отметил, что Путин основывал свою войну на четырех ошибочных предположениях:

он считал Украину слабой, думал, что Европа не будет давать решительный ответ, надеялся, что российская экономика готова противостоять санкциям, надеялся, что российская армия была модернизирована и будет эффективно бороться.

Все пункты оказались ошибочными.

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