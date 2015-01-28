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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Путин лично будет решать судьбу Савченко, — адвокат

      21492 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Решение по украинской летчице Надежде Савченко будет принимать лично президент России Владимир Путин, поэтому неизвестно примет ли Кремль ультиматум ПАСЕ.

      Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин.

      Напомним, ПАСЕ приняла поправку к резолюции относительно России, в которой призвала российские власти в течение 24 часов освободить украинскую летчицу Надежду Савченко.

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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Украина – Россия Украинцы в плену РФ ПАСЕ
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 января 2015
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