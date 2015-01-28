Путин лично будет решать судьбу Савченко, — адвокат

Решение по украинской летчице Надежде Савченко будет принимать лично президент России Владимир Путин, поэтому неизвестно примет ли Кремль ультиматум ПАСЕ.

Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин.

Решение ПАСЕ по Савченко - это ультиматум. И без того, Кремль навлёк на Россию массу бед, к чему множить энтропию, лучше отпустить. — Mark Feygin (@mark_feygin) 28 Січень 2015

Разумеется, решение принимает не делегация РФ в ПАСЕ, а Путин. Исход по Савченко не предрешён. Надо подождать официальной реакции — Mark Feygin (@mark_feygin) 28 Січень 2015

Напомним, ПАСЕ приняла поправку к резолюции относительно России, в которой призвала российские власти в течение 24 часов освободить украинскую летчицу Надежду Савченко.