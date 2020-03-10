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      Путин остается пожизненно?

      -
      Владимир Путин / Getty Images

      Сухой остаток двухмесячного цирка с поправками: оставшиеся ему "по закону" четыре года Пожизненный продлевает до двенадцати.

      15 января я отреагировал на выступление Пожизненного Путиндента перед Федеральным собранием короткой репликой "Как он собирается всех на***":

      Обратите внимание: Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина

      "Российский добрый наш народ на своем референдуме единодушно одобрит п. 3 ст. 81 Конституции в следующей новой редакции:

      Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков.

      И где-то в декабре 2023 года одно и то же лицо, как ни в чем не бывало, представит свои документы в комиссию по выборам президента РФ на 2024–2030 гг. Отдельные несознательные граждане спросят: а как же Конституция, в ней написано не более двух сроков, а этот пятый раз лезет?!

      Грамотные юристы им ответят: выборы президента регламентируется новой редакцией статьи 81 Конституции, принятой в 2020 году. Она обратной силы не имеет. А до 2020 года была другая редакция 1993 года, по ней вы и избирали его 4 раза.

      А по новой – более демократической – вы сможете избрать его только 2 раза. Например, с 2024 по 2036 год. Или с 2024 по 2030-й, а потом еще раз с 2036 по 2042 год. Ему как раз 90 годков стукнет".

      Грамотных юристов, не дожидаясь 2023 года, опередила в Думе грамотный космонавт Терешкова. Думаю, что Пожизненнный мягко ее поправит. Как честный человек он
      а) категорически не согласен с отменой ограничения на число президентских сроков;
      б) с негодованием отвергает предложение Жириновского о выборах президента Госсоветом;
      в) не может себе позволить пользоваться новыми конституционными полномочиями, которые не были предусмотрены в год его избрания.

      Читайте также: Ходят парикмахеры и ледорубы: Жириновский против, чтобы россияне сами выбирали президента

      Поэтому требует сразу же после всенародного одобрения новой Конституции всенародно избрать его заново.

      Сухой остаток двухмесячного цирка с поправками: оставшиеся ему "по закону" четыре года Пожизненный продлевает до двенадцати.

      Источник: Каспаров.Ru

       

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      Автор: Андрей Пионтковский
      Теги: Новости России Новости политики Публикации Владимир Путин Конституция
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