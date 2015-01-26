Путин развязывает Третью мировую войну, — нардеп

В Страсбурге во время сессии ПАСЕ прошла акция поддержки незаконно заключенной в России Надежды Савченко. На митинге присутствовали и нардепы от украинских сил.

Мы пикетируем сессию ПАСЕ с требованием продлить санкции в отношении российской делегации. Весь мир должен восстать против России, потому что Путин, по сути, развязывает 3 мировую войну, - сказал заместитель лидера Радикальной партии Андрей Лозовой. Напомним, сегодня, в день открытия сессии ПАСЕ, стартовала всемирная акция в поддержку пленной украинской летчицы.



Украинскую летчицу и нардепа Надежду Савченко, которую незаконно удерживает Россия, утвердили членом делегации в ПАСЕ.



В Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия делегации из России, которую лишили права голоса после аннексии Крыма.



Российская делегация ПАСЕ во время заседания профильного комитета в Страсбурге официально заявила, что поддерживает решение об освобождении Надежды Савченко, незаконно захваченной на территории Украины.

Источник: Телеканал новостей "24"