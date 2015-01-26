13:52
17 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: День сурка в России. Геи стремительно захватывают РФ
      Вєсті Кремля
      22:10, 16 мая
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, 16 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, 16 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Путин развязывает Третью мировую войну, — нардеп

      2157 Читати новину українською

      В Страсбурге во время сессии ПАСЕ прошла акция поддержки незаконно заключенной в России Надежды Савченко. На митинге присутствовали и нардепы от украинских сил.

      Мы пикетируем сессию ПАСЕ с требованием продлить санкции в отношении российской делегации. Весь мир должен восстать против России, потому что Путин, по сути, развязывает 3 мировую войну, - сказал заместитель лидера Радикальной партии Андрей Лозовой.

      Напомним, сегодня, в день открытия сессии ПАСЕ, стартовала всемирная акция в поддержку пленной украинской летчицы.

      Украинскую летчицу и нардепа Надежду Савченко, которую незаконно удерживает Россия, утвердили членом делегации в ПАСЕ.

      В Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия делегации из России, которую лишили права голоса после аннексии Крыма.

      Российская делегация ПАСЕ во время заседания профильного комитета в Страсбурге официально заявила, что поддерживает решение об освобождении Надежды Савченко, незаконно захваченной на территории Украины.

      blog_ava
      Из 112 канала ушли журналисты Гордон и Бацман: говорят, что из-за Медведчука
      сегодня
      844
      Теги: Новости России Олег Ляшко Украинцы в плену РФ ПАСЕ Новости Франции
      Источник: Телеканал новостей "24"
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 26 января 2015
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Лещенко и его квартира: что известно об элитной недвижимости нардепа
      сегодня , 13:01 Лещенко и его квартира: что известно об элитной недвижимости нардепа
      2 1564
      Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде
      сегодня , 12:49 Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде
      314
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      16 мая , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      240
      Вакарчук может объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      сегодня , 12:00 Вакарчук может объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      Юрій Бутусов 578
      Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      сегодня , 08:40 Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      Антон Голобородько 6420
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук