По словам Андрея Дещицы, на кануне Пасхи все начали активно говорить о росте цены.

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Все потому, что в 2022 году инфляция привела к подорожанию, как в Польше, так и в Украине.

Но это не обычная инфляция – это путинфляция, потому что ее источник именно в Кремле,

– сообщил Андрей Дещица.

"Это цена, которую мы платим за нашу и вашу свободу. А свобода – это самая высокая ценность, которую нельзя измерить деньгами", – добавил Дещица.

Важно! Индекс цен на зерновые уже вырос в марте на 17%, до рекордного уровня. Тем временем индекс стоимости растительного масла увеличился на 23% – это также самый высокий в истории показатель.

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