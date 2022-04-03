Об этом 3 апреля сообщили в Министерстве обороны Украины. На "тигров" охотятся Джавелины, Байрактар и территориальная оборона.

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"Путинские "Тигры" уверенно пополняют горы лома", – написали в Минобороны.

Что в Украине происходит с техникой россиян: смотрите видео

Еще больше уничтоженной техники оккупантов

Вооруженные силы Украины защищают Мариуполь. Сухопутные войска Украины показали красноречивый ролик, где видно уничтоженную технику рашистов. Часть бронированного транспорта уцелела, но часть полностью сгорела. Украинские защитники смогут использовать боевые машины оккупантов.