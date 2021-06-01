Такое мнение высказал журналист Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора". Он подчеркнул, что из этих ловушек Путину будет очень сложно выпутаться.

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"Все последние действия и ЕС и США говорят о том, что на встрече с Байденом в Женеве Путину готовят множество ловушек, из которых будет сложно выпутаться. И кричать об измене Украины еще рано", – отметил Печий.

Очевидно, Байден начнет с попустительства Кремлю – возможности достроить газовую трубу. Мол, видишь, какие мы – теперь и ты иди навстречу,

– подчеркнул он.

Кремлю "отдают" Беларусь

Также, по словам журналиста, и ЕС, и США уже делают вид, что отдают на откуп Путину Лукашенко со всей Беларусью.

"Запад уже не пытается сделать из батьки адекватного президента. Конечно, это отбрасывает белорусский режим в лапы Путина. И Запад якобы может на это согласится", – пояснил Печий.

Справка. В Минске 23 мая вынужденно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. После приземления задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Запад осудил такие действия режима Лукашенко.

В то же время Россию поставят перед избирателями в других вопросах.

Подробнее смотрите в блоге "Теории заговора" за 1 июня: видео