Об этом в интервью для 24 канала сказал международный обозреватель, журналист Иван Яковина. Он отметил, что глава Кремля может оказаться в полной изоляции.
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"Хотя я бы не стал умалять значение стран Африки. Их деспоты сейчас – это люди, которых понимает Путин и к которым прислушивается, поэтому не стоит их отвергать", – отметил Яковина.
Война влияет на Китай и Индию
По мнению Яковины, Путин понимает, что если до 15 ноября не завершит войну, неважно поражением или победой, то у него начнутся большие проблемы. Следовательно, он, скорее всего, потеряет власть.
За эти два месяца Путин бросает против Украины и Запада все, что имеет. Действительно все. Он аннексировал территории, провел мобилизацию, ввел военное положение, начал энергетический шантаж, началась история с грязной бомбой, массированные обстрелы. Не за горами ядерное оружие, – рассказал обозреватель.
Он отметил, что когда Путин затянет войну, то от него отвернутся Индия и Китай, поскольку они теряют деньги и стабильность в экономике.
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Новые заявления российского диктатора: кратко
- Путин собрал заседание, где озвучил заявления об Украине. Событие было посвящено встрече с главами спецслужб СНГ.
- По его словам, Украина лишилась суверенитета и ею руководят США. Кроме того, территорию Украины превратили в полигон для биологических экспериментов.
- Глава Кремля сказал, что в Украине готовят еще черный рынок оружия.